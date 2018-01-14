JOHNNIE WALKER 迎春品酩典藏

JOHNNIE WALKER黑牌12年台灣限定版。圖片提供帝亞吉歐

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中國時報
報導王儒哲
JOHNNIE WALKER綠牌15年蘇格蘭威士忌禮盒。圖片提供帝亞吉歐
JOHNNIE WALKER 18年蘇格蘭威士忌禮盒。圖片提供帝亞吉歐
JOHNNIE WALKER金牌珍藏蘇格蘭威士忌禮盒。圖片提供帝亞吉歐
JOHNNIE WALKER黑牌12年蘇格蘭威士忌禮盒。圖片提供帝亞吉歐
JOHNNIE WALKER XR 21《韶光爵賞》新禧禮讚禮盒。圖片提供帝亞吉歐
JOHNNIE WALKER藍牌《狗年典藏》台灣限定版。圖片提供帝亞吉歐

威士忌領導品牌JOHNNIE WALKER日前發表全系列新年禮盒－JOHNNIE WALKER藍牌「狗年典藏」台灣標誌紀念瓶，以犬效豐年富四方的透視彩繪設計瓶身、琺瑯般層層塗砌饒富手感之作，是生肖系列收藏絕佳好禮；XR21年蘇格蘭威士忌傳承自亞歷山大‧華克爵士祕傳手稿，涓絲酒液滴滴熟成至少21年的傳世佳釀，此次特別結合寓意加官晉爵的「韶光金爵杯」，推出XR21「韶光爵賞」新禧禮讚，古云：「爵杯在手，榮耀晉爵」，以「爵」相贈，寓意龍騰扶搖加官晉爵，以此為禮最能彰顯不凡風範。

JOHNNIE WALKER 18年蘇格蘭威士忌禮盒，集結18種蘇格蘭威士忌，首獻全新年分禮盒。Keep Walking Taiwan黑牌12年台灣限定版則融合在地精神的創新設計，無論是餽贈親友或獨自典藏，都是不可錯過的臻品。金牌珍藏、綠牌15年、黑牌12年蘇格蘭威士忌，則以邁步向前的紳士幻化風格包裝，讓經典風味視覺化、傳遞新春禮讚。

融合中西元素

JOHNNIE WALKER藍牌蘇格蘭威士忌是由首席調酒師Jim Beveridge親自挑選每一桶珍稀酒液、以承襲近兩百年的精湛調和技藝、淬鍊出無比絕倫的顛峰之作。JOHNNIE WALKER藍牌「狗年典藏」台灣標誌限定版，更是完美融合中西元素，透視彩繪瓶身設計展現玉犬開年昂首報喜之姿，琺瑯般層層塗砌饒富手感，標有專屬台灣標誌，完美展現JOHNNIE WALKER藍牌威士忌珍稀氣魄，最適於農曆春節品酩珍藏。

飲酒過量有害健康

(中國時報)

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