中國嘉德2017秋拍大豐收

中國嘉德2017秋拍大豐收。圖片提供中國嘉德

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中國時報
報導王儒哲

2017年12月18日至23日，歷時6天共38個專場的拍賣，中國嘉德2017秋拍以142億元的總成交額圓滿落槌。本季拍賣成績亮眼，5件巨帙成交價過億人民幣、48件拍品成交價過千萬人民幣、15項拍賣成交紀錄、5個白手套專場。中國書畫總成交額98億元，大觀夜場總成交額76億元。二十世紀及當代藝術總成交額21億元，單件拍品首次突破億元，創中國嘉德歷史佳績。

此次拍賣意義非凡，是中國嘉德在全新公司總部－嘉德藝術中心的第一次精彩亮相。中國嘉德2017秋拍，真實地體現了拍賣市場的陰晴冷暖，真實地體現了拍品的藝術價值、學術價值和歷史價值，為市場回歸理性，提供了學術、專業的引領。

中國嘉德2017秋拍再一次展示了中國嘉德走專業路線、市場路線，堅持誠信經營的堅定信念，廣大藏家不僅收穫了心儀的珍稀藏品，也收穫了中國嘉德滿滿的誠意和友情。中國拍賣市場也從中接收到了繁榮、理性、成熟的信號。

Index

中國嘉德2018春季拍賣會

全球公開徵集 台灣站

★中國書畫、瓷器、玉器、佛像、紫砂、傢俱工藝品、國石篆刻、古董珍玩、古籍善本、金石碑帖、名人信劄、郵品錢幣、名人手跡、金銀器物

★徵集時間：1/20～21 10:00～12:00、13:30～17:00

★徵集地點：台北君悅酒店 君寓2廳（台北市信義區松壽路2號）

(中國時報)

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