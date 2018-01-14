中華三菱新春好禮四重送

2018年01月14日 01:34 中國時報 報導郭隆富

新春旅遊季節即將來臨，MITSUBISHI關懷車主，特別規畫「平安過關新春健診」活動。即日起至2月15日止，中華三菱推出新春好禮四重送方案，不僅邀請車主回廠免費車輛安心檢查，更有多項加碼優惠，凡回廠消費滿2888元還可以抽emoving Shine喔。

中華三菱與您一起為幸福出發，歡迎車主以預約方式回廠，為您的愛車做好各項安全檢查，詳情請至MITSUBISHI網站：www.5230.com.tw或全省中華三菱服務廠查詢。

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★新春好禮四重送

1.免費20項安心檢查：輪胎、引擎、煞車系統檢查。

2.回廠消費就送網紅插畫家（AFU）精美狗年紅包袋。

3.消費滿2888元可參加抽獎（抽emoving Shine電動自行車）。

4.指定維修零件（外觀件、底盤件）85折優惠。

★新春活動再加碼

1.原廠LED開門防撞警示燈，回饋價2688元（含工資）。

2.煞車清洗套餐（煞車清洗劑，煞車油DOT 4 PLUS）享86折優惠。

3.原廠精品鑰匙圈促銷中，優惠價300元（原價599元）。

4.PHILIPS LED室內燈破盤價，最高優惠省500元。

5.Mio行車紀錄器（MiVue C330）回饋價3230元（原價4900元）。

(中國時報)