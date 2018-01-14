HYUNDAI健檢回娘家抽來回機票

2018年01月14日 01:34 中國時報 報導郭隆富

2018年度HYUNDAI「現代啟程新春健檢回娘家活動」即日起展開（請見附註），於活動期間提供免費36項行車安全健檢，多項零件超值優惠，折扣最高5折起，預約回廠定期保養再送機油乙罐，每周還有機會獲得韓國首爾雙人來回機票。

HYUNDAI汽車新春健檢活動感心的服務，零件優惠及豐富好禮大回饋，敬邀車主啟程回廠健檢及保養，由全台HYUNDAI服務據點及專業技師團隊為愛車提供各項服務，共同迎新春招福氣，於春節期間還提供24小時專線服務，安心守護過好年。

Index

★車輛免費健檢

六大系統（行車電腦、引擎系統、底盤傳動系統、輪胎檢查、煞車系統、車體部分）、共計36項行車安全免費健檢服務

★預約定保免費贈送機油乙罐

凡預約定保之顧客，使用原廠機油即贈送同型號機油乙罐

★安全守護零件超值優惠

健檢更換零件超值優惠：電瓶、雨刷片、煞車來令片／碟盤、三角架、平衡連桿，全面9折

★超省節能套餐保養組

提升愛車引擎效率，超省節能套餐保養組，包含柴油引擎清潔、汽油引擎清潔、機油油道清潔、空調清潔。並首次導入超音波積碳清洗，早鳥優惠，一律七折起

★豐富多樣零件5折優惠

超過4000項零件5折優惠，限時限量售完為止

附註：新春健檢活動期間，HYUNDAI車款回廠健檢，即送摸彩券一張，里程數每滿五萬公里再送一張，周周抽出韓國雙人來回機票。越早回廠、里程越高，中獎機率就越大。此外還能免費獲得HYUNDAI紅包袋，攜孩童車主再送原廠精美玩具（數量有限，送完為止）。HYUNDAI汽車體貼忙碌車主，農曆春節期間（2/15～2/20）全台服務據點每日安排人員值班，提供簡易保修服務，請車主提前預約，安心過好年。詳細2018年度新春健檢活動內容請洽全台HYUNDAI服務據點

(中國時報)