調整方向 迎戰107年學測變革

2018年01月14日 01:34 中國時報 報導周長泰

107年學測將至，有一些變革難免讓考生有些慌張，但其實只要花點時間了解，並且調整準備方向，危機就是轉機，同學在學測中還是可以順利得高分，考取理想校系！

升學專家李振瑋老師表示，第一項變動就是今年首度將國文選擇題與作文分開考，並考至高三上內容。學測國文包含「國文（選擇題）」與「國語文寫作能力測驗（簡稱「國寫」），同學在80分鐘內必須完成兩題作文考題，對考生來說是一個新的挑戰。國文選擇題手寫兩篇跟42題選擇題一樣占50分，因此手寫能力的培養更加重要。

多背誦名言佳句

理組同學普遍作文能力較文組同學差，經調查，部分理組同學作文拿下高分者，考前多有整理出各類文體簡單模板，並背誦優秀範本及名言佳句。至於考至高三上內容，建議不妨熟讀考古題，掌握第五冊的重要文章與作者！也許會出現一些考古題中較少出現的作家或文章，同學要多注意。

第二項變動就是：英文科在今年題型不變，但加考到第五冊，因此對同學來說，最重要的應該是單字量跟閱讀的加強，建議可將單字量加到至少五千，注意單字的所有詞性（文意選填）；平常多練習篇幅較長的閱讀，注意文章中作者立場。

綜合測驗考題最為多元，並且得再次複習並熟悉基本文法與句型，例如：時態，同學要記住：最簡單的才是最難的，因為最有模稜兩可的空間。分詞、關係代名詞、關係副詞、不定詞與動名詞幾乎每年必考，在此失分會相當可惜。同學可把自己寫過的作文重新謄寫一遍，找出自己最容易犯的拼字錯誤和最常被閱卷老師糾正的文法，並加以改善，以及自己整理出萬用句型，考前一些時事同學可以稍加注意。

提早準備第二階段

李振瑋老師說，今年入學繁星與申請延後二週，將有五成學校於首週舉行第二階段筆試面試，而造成衝堂的情形會更為嚴重，同學第一階段選填時一定要注意。建議考完試後要提早準備第二階段，而要推甄的同學可以參加各類英檢考試，讓自己的經歷更為豐富。

由於繁星除了醫科之外皆不需面試，選擇繁星入學的同學相對來說較為輕鬆，但還是建議同學可以比較哪個比較有利，尤其是校排介於20－30%的同學，算是繁星跟推甄的模糊地帶，不妨還是先準備口面試資料。

另外，同學可以多利用一些網路資源（性格傾向評量）等等，成為自己自傳上的佐證，考後多看一些跟想推甄科系相關的課外讀物，利用時間在家裡準備口面試的相關細節，切勿浪費這段時間，以免和理想科系失之交臂。考完學測後可以利用如「漫步在大學」等線上資源，初步了解校系，幫助自己找出適合的志願；也可以利用「voice tube」或「想想論壇」和「泛科學」等網站幫助自己累積實力，在筆面試中脫穎而出。

(中國時報)