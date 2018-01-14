《2018陸校＆港校升學攻略》上市

中國時報 旺報『2018陸校&港校升學攻略』元月15日上市出刊。

友善列印
中國時報
報導黃國棟
『2018陸校&港校升學攻略』訂購方式

2018年起，大陸教育部開放學測均標台生可以申請大陸大學，大陸可以對台招生的學校，分成第一批次的160所，和第二批次的147所。不過，大陸的第一批次、第二批次，跟對台招生的第一批次、第二批次概念完全不同：對台招生的第一批次、第二批次，其實對大陸本地生都是第一批次，換句話說都是大陸學生要搶破頭的好學校。

由於台灣學生普遍對大陸與港澳學校了解不多，加上台灣媒體相關資訊少、陸校與港校各大學招生訊息不一等因素，過去幾年來很多考生即使有心赴大陸或香港就學，卻不得其門而入，錯失留學大陸機會。

中國時報與旺報自2011年起連續每年出版至今年共出版八冊的教育專刊，每年由記者專程至兩岸三地的名校採訪後，再精心規劃編製發行；《2018陸校&港校升學攻略》教育專刊，獨家披露陸校落點預測，協助台生找到最適合自己的陸港學校。其他精彩內容，還包括申請時間、面試時間、學測門檻、近年錄取趨勢、解讀招生簡章、頂尖港校入學資訊、生活須知及台生心聲…等，內容詳實豐富，本刊將於15日出版，每本特價新台幣150元（定價220元），讀者可選擇郵寄或現場訂購，欲購從速，以免向隅！

(中國時報)

HYUNDAI健檢回娘家抽來回機票

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。