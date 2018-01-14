《2018陸校＆港校升學攻略》上市

2018年01月14日 01:34 中國時報 報導黃國棟

『2018陸校&港校升學攻略』訂購方式

2018年起，大陸教育部開放學測均標台生可以申請大陸大學，大陸可以對台招生的學校，分成第一批次的160所，和第二批次的147所。不過，大陸的第一批次、第二批次，跟對台招生的第一批次、第二批次概念完全不同：對台招生的第一批次、第二批次，其實對大陸本地生都是第一批次，換句話說都是大陸學生要搶破頭的好學校。

由於台灣學生普遍對大陸與港澳學校了解不多，加上台灣媒體相關資訊少、陸校與港校各大學招生訊息不一等因素，過去幾年來很多考生即使有心赴大陸或香港就學，卻不得其門而入，錯失留學大陸機會。

中國時報與旺報自2011年起連續每年出版至今年共出版八冊的教育專刊，每年由記者專程至兩岸三地的名校採訪後，再精心規劃編製發行；《2018陸校&港校升學攻略》教育專刊，獨家披露陸校落點預測，協助台生找到最適合自己的陸港學校。其他精彩內容，還包括申請時間、面試時間、學測門檻、近年錄取趨勢、解讀招生簡章、頂尖港校入學資訊、生活須知及台生心聲…等，內容詳實豐富，本刊將於15日出版，每本特價新台幣150元（定價220元），讀者可選擇郵寄或現場訂購，欲購從速，以免向隅！

(中國時報)