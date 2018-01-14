《大災難家》 窺視爛片之最成名路

2018年01月14日 01:34 中國時報 潘鈺楨 報導

詹姆斯法蘭柯不惜賣肉，也要演出「怪咖」味道。（華納提供）

39歲男星詹姆斯法蘭柯（James Franco）日前以自導自演的《大災難家》抱走金球獎喜劇類影帝，電影敘述有「第一爛片」之稱的《房間》如何生成。詹姆斯飾演出錢出力、身兼《房間》導演與男主角的好萊塢奇人湯米維索（Tommy Wiseau）。詹姆斯透露，當湯米知道自己故事要被拍成電影時，竟獅子大開口，向他提議找強尼戴普（Johnny Depp）來演！

從演員晉身導演的詹姆斯是好萊塢當紅炸子雞，他認為自己跟湯米有點像，之前執導過幾部獨立電影，包括《彌留之際》以及《神之子》，並沒有帶來太多觀眾，「我很不想承認，但我挺像這個故事裡的湯米維索，《神之子》的票房只是普普。」

《房間》成另類神作

《房間》2003年在南加州首映，放映2周票房收入僅1800美元（約5萬6000元台幣）就匆匆下片，電影以荒謬對話、僵硬演技和無解的敘事爆紅，湯米因此被起底，發現原來是他自費600萬美元（約1.86億台幣）拍片，還花了好幾千美元購買攝影器材。《房間》在觀眾瘋狂口碑推波助瀾下，成了另類神作，湯米一夕間成了好萊塢新名人。詹姆斯表示：「湯米原本是嚮往拍出一部嚴肅的劇情片，結果拍出來的電影觀眾看了都捧腹大笑。」

劇情描述滿腔表演熱忱卻遲遲無法頓悟開竅的葛瑞格，遇上長髮披肩、演技瘋癲的神祕湯米，志同道合的兩人一同前往好萊塢追求演藝事業，幾年下來苦無成績。葛瑞格偶爾跑跑龍套，湯米更是屢吃閉門羹。湯米決定自編自導自演，做自己的男主角。電影19日在台上映。

(中國時報)