蒼井優肉食女使壞到底

阿部貞夫（右）片中成了蒼井優的洩慾工具。（天馬行空提供）

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中國時報
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蒼井優（右）與竹野內豐大搞外遇，上演車震戲。（天馬行空提供）

32歲清純派日星蒼井優出道近20年，去年在電影《東京口食種》中飾演暴食者，凶殘表情令人不寒而慄。她在新片《她不知道那些鳥的名字》中演活「惡女」一角，不僅腳踏三條船，更一邊想著舊愛，一邊將男友批評得一文不值。她憑該角狂掃報知電影獎、日刊體育大獎和橫濱電影節3座影后，表示角色不討喜，能獲肯定非常值得。

《她不知道那些鳥的名字》改編女作家沼田真帆香留同名小說，內容集結「戀愛中渣人」的極惡之作。尤其蒼井優揮霍男人的錢，卻又出軌偷吃，讓人極為不齒。蒼井優笑說：「我自己也受不了這女人，不知道觀眾看完作何感想。」

褪去清純形象

蒼井優繼上部作品《愛情，突如其來》飾演背部全裸的酒家女後，逐漸在大銀幕褪去清純形象，在《那些鳥的名字》中成天揮霍丈夫（阿部貞夫飾）賺來的辛苦錢，卻嫌對方又髒又醜，拒絕與他「炒飯」（指做愛），行為讓人看得牙癢癢。

年過30的蒼井優，這次展現一女戰三男的「魔性」魅力，不僅與熟男竹野內豐上演激情車震，大膽拍攝性愛光碟，更不時拿出來再三回味。

她說自己不排斥床戲，「20多歲時，雖演過許多有趣的角色，但大多是坦率與耿直的個性。一旦到了30歲，反而能演出更多面向，以及人性的惡趣味。」

驚人反轉結局

曾以《凶惡》榮獲電影旬報年度十佳的白石和彌導演，此次首度嘗試渣男賤女之間的愛情故事，挑戰愛情價值觀的道德底線。蒼井優、阿部貞夫首次共演，展現從影以來最骯髒、最渣的角色，2人之間更有如寄生蟲般的利用關係，以驚人的反轉結局、展現極致的「愛的深淵」。電影19日在台上映。

(中國時報)

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