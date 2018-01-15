稅改送紅包！薪資扣除額 可望調至20萬

2018年01月15日 04:10 中國時報 呂雪彗 、 劉懿慧 、 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

所得稅法修正案預計周三（17日）進行朝野協商，各黨團對於營所稅率20％、股利所得稅率及三項扣除額等爭議仍大，預期協商過程仍是場硬戰。據了解，財政部長許虞哲日前已向賴揆報告稅改策略，賴揆點頭薪扣、標扣、身障扣等3項扣除額有「加碼」合理調整空間，可望送給全民過年大紅包。

股利所得單一課稅 研擬調升1~2%

據悉，三項扣除額向上加碼，每項應不會超過2萬元；股利所得稅採單一稅率26％，有再調升約1~2％空間，但維持政院版架構，不採分級課稅。一旦三讀，將回溯至今（107）年元旦實施，108年報稅適用。

政院積極推動稅改，《所得稅法》修法重點包括未分配盈餘從10％減半為5％、營所稅由17％調升為20％，並將標準扣除額從9萬提升為11萬元、薪資所得及身心障礙扣除額從12.8萬調整為18萬元，股利所得改採分離課稅或定額抵減二擇一等。

攸關稅改的所得稅法修正案，周三立院進行朝野協商，稅改進入深水區。財政部官員表示，稅改各項目若要進行調整，不能超過「底線」，亦即稅損不能太高，目前版本稅損已達69億元，因此對於營所稅率、股利所得稅率及三項扣除額等爭議點，朝野協商將激烈攻防。

標扣、身障扣除額 加碼不超過2萬

三項扣除額加碼合理空間有多高？知情人士表示，過去綠委提出薪扣由18萬調增至20萬元，應是合理空間，而標扣與身障扣，調升幅度應都不會超過2萬元水準。官員表示，每提高1萬元標扣額，稅損將增30.6億；每提高1萬元薪扣額，稅損會增加34.7億元，預估3扣除額提高將增加100多億元的稅損。

股利所得稅率部分，據了解，財政部和黨團希望維持政院版架構，分離課稅採單一稅率，或採合併計稅並使用股利所得8.5％抵減稅額，但每申報戶以8萬元為限的二擇一案，以利減少稽徵成本。官員說，扣抵稅額8萬元、8.5％門檻應不致變動，但單一分離稅率26％，各政黨認為太低，有適度調升空間。黨團認為，調高1~2％為27~28％，應是可接受範圍。

至於中小企業營所稅率是否維持17％？官員認為，營所稅課徵是以所得額高低為計稅基礎，非以規模大小為依據，且版本已有調降未分配盈餘以及獨資合夥企業歸課綜所稅等配套，稅改後企業總負擔稅負由25.3％降為24％，不宜更改，應維持政院版20％。

(中國時報)