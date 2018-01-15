健保停復保將廢止！僑民欠費 鎖卡限制就醫

2018年01月15日 04:10 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

旅居海外人士回國加、退健保，長年遭質疑專程回國利用健保資源，為釜底抽薪，衛福部決修改健保法，廢止實施已有23年的停、復保，但駐外人員、失蹤及遠洋漁業工作超過6個月者除外；另針對長期旅居國外、積欠健保費人士，健保署擬恢復「鎖卡」、限制就醫，預計5萬人受影響。

無論出國多久 保費不能中斷

健保法規定，出國超過6個月以上即可辦理停保，回國後需繳3個月健保費才能辦理復保，廢除停、復保後，無論出國多久，保費一天都不能中斷。現階段由於有停、復保，讓有心人出國停繳健保費後，一旦有就醫需求，回台灣再辦理復保就可看病，之後再辦理停保離境；健保署統計，2016年國人辦理復保後，又於一年內辦理停保有6萬多人，其中7成有就醫，這個漏洞，讓健保一年多花2.8億元。

5萬人鑽漏洞 下會期提修法

監察院日前為此對健保署提出調查報告指出，實難排除這些出國停復保頻繁民眾，刻意利用健保資源的可能性，要求衛福部提出對策，另外去年11月亦有網友在公共政策網路參與平台提案「長年旅居國外或退保期間過長者不得成為納保對象」，短時間內即獲5000人附議成案，衛福部預計明(16)日於平台上做出回應。

衛福部社保司長商東福指出，多次與各部會代表討論後，決定廢除停、復保措施，且將提高規範法律位階，從健保施行細則改為健保法，預計下會期向立法院提出修法。

此外，值得注意的是，健保去年6月廢除「鎖卡」，民眾不會因為欠費問題無法看病，卻反而讓長期旅居海外積欠健保費人士，有恃無恐返國續用健保，不處理欠費；健保署統計，目前長期出國者，有近3萬人積欠健保費，近5年積欠的健保費達4.5億元，欠費率達32％，另在短期停、復保及停保後又重設籍加保部分，則計有近2萬人積欠健保費，欠費率達18％。

健保署承保組副組長江姝靚表示，國內民眾由於所得都在台灣，即使欠費也不怕追不到，且欠費者亦多為弱勢民眾，反觀能出國的人，經濟能力大多不錯，且資產都不在台灣，追繳欠款更為困難，考量廢除停復保需要耗時修法，在修法這段空窗期內，健保署擬對這些欠費者恢復「鎖卡」，以加強停、復保的公平性。

(中國時報)