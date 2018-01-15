在野黨團加碼 民進黨籲考慮稅損

2018年01月15日 04:10 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

朝野黨團稅改方案比較

立法院臨時會本周將處理攸關稅改方案的《所得稅法》修正草案。3個在野黨團修法版本已將薪資扣除額拉到至少22萬元。對此，民進黨團總召柯建銘昨受訪坦言，朝野有可調整空間，「人情大家會做」，但仍須考慮租稅優惠造成的稅損。

將於周三後 再展開協商

立法院財政委員會去年底初審《所得稅法》，但4次委員會僅審查過一條，進度牛步，民進黨團遂於12月中突襲，將政院版及在野黨團版本抽出逕付二讀；1個月的協商期將於明天到期，預計將於周三之後展開協商。

根據政院版稅改方案，個人綜所稅率最高級距從45％降至40％，「富人稅」恐宣告終結；標準扣除額從現行9萬元調高至11萬元，薪資扣除額、身障扣除額都從12萬8000元調高至18萬元。

扣除額部分，國民黨與時代力量都認為薪資扣除額應提高至22萬元，而親民黨甚至主張到24萬元，比政院版多6萬元；政院版的幼兒學前教育扣除額僅2.5萬元，但在野黨團認為這對台灣面臨的少子化問題沒幫助，加碼提高至少10萬元，擬減輕新婚夫妻負擔。

此外，政院本的股利所得稅將採「2擇1」制，除了可依獲配股利按26％分離計稅，也可合併計稅，依股利的8.5％作為可抵減稅額，但每一申報戶上限為8萬元，讓大戶、散戶有不同選擇。

國民黨團及時力黨團針對股利所得有不同數字，但親民黨團認為股利所得分離課稅僅課26％，明顯有圖利富人之嫌，僅提出合併計稅版本，明定抵減比率依適用稅率高低分別採10％、5％，再加上免稅上限13.5萬元，讓稅率在20％以下的民眾不至於加稅。

朝野4版本 有談判空間

《所得稅法》初審時，藍綠立委競相加碼提高標準扣除額、薪資扣除額，版本多達54案，但周三之後的協商不會討論這麼多版本。柯建銘表示，當時考量議事人員宣讀法案的時間長短，逕付二讀表決僅抽出政院版、國民黨團、親民黨團及時力黨團的稅改版本，屆時協商時，將以此4版討論。

雖然財政部日前宣稱，薪扣每調高1萬元，將有34.7億元稅損，外界好奇是否民進黨最後會在稅改釋放「利多」。柯建銘說，朝野可以來談調整的空間幅度，「人情大家都會做，但還是要考量是否會造成稅損」。他也坦言，《勞基法》的爭議已經過去了，呼籲大家還是理性討論。

(中國時報)