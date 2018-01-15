在野黨團加碼 民進黨籲考慮稅損

政院版的幼兒學前教育扣除額僅2.5萬元，在野黨團認為這對少子化問題沒幫助，擬加碼提高至少10萬元。圖為一群家長帶著小朋友，在冬日陽光下追逐遊戲。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導
朝野黨團稅改方案比較

立法院臨時會本周將處理攸關稅改方案的《所得稅法》修正草案。3個在野黨團修法版本已將薪資扣除額拉到至少22萬元。對此，民進黨團總召柯建銘昨受訪坦言，朝野有可調整空間，「人情大家會做」，但仍須考慮租稅優惠造成的稅損。

將於周三後 再展開協商

立法院財政委員會去年底初審《所得稅法》，但4次委員會僅審查過一條，進度牛步，民進黨團遂於12月中突襲，將政院版及在野黨團版本抽出逕付二讀；1個月的協商期將於明天到期，預計將於周三之後展開協商。

根據政院版稅改方案，個人綜所稅率最高級距從45％降至40％，「富人稅」恐宣告終結；標準扣除額從現行9萬元調高至11萬元，薪資扣除額、身障扣除額都從12萬8000元調高至18萬元。

扣除額部分，國民黨與時代力量都認為薪資扣除額應提高至22萬元，而親民黨甚至主張到24萬元，比政院版多6萬元；政院版的幼兒學前教育扣除額僅2.5萬元，但在野黨團認為這對台灣面臨的少子化問題沒幫助，加碼提高至少10萬元，擬減輕新婚夫妻負擔。

此外，政院本的股利所得稅將採「2擇1」制，除了可依獲配股利按26％分離計稅，也可合併計稅，依股利的8.5％作為可抵減稅額，但每一申報戶上限為8萬元，讓大戶、散戶有不同選擇。

國民黨團及時力黨團針對股利所得有不同數字，但親民黨團認為股利所得分離課稅僅課26％，明顯有圖利富人之嫌，僅提出合併計稅版本，明定抵減比率依適用稅率高低分別採10％、5％，再加上免稅上限13.5萬元，讓稅率在20％以下的民眾不至於加稅。

朝野4版本 有談判空間

《所得稅法》初審時，藍綠立委競相加碼提高標準扣除額、薪資扣除額，版本多達54案，但周三之後的協商不會討論這麼多版本。柯建銘表示，當時考量議事人員宣讀法案的時間長短，逕付二讀表決僅抽出政院版、國民黨團、親民黨團及時力黨團的稅改版本，屆時協商時，將以此4版討論。

雖然財政部日前宣稱，薪扣每調高1萬元，將有34.7億元稅損，外界好奇是否民進黨最後會在稅改釋放「利多」。柯建銘說，朝野可以來談調整的空間幅度，「人情大家都會做，但還是要考量是否會造成稅損」。他也坦言，《勞基法》的爭議已經過去了，呼籲大家還是理性討論。

(中國時報)

稅改送紅包！薪資扣除額 可望調… 國民黨爭取營所稅維持17％

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。