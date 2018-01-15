月底出生 健保繳全月 虧大了

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中國時報
／台北報導

目前健保費計算都是以月為單位，即便新生兒月底出生加入健保，也要繳當月全月的健保費，另民眾月底工作換公司及月初死亡退保，也面臨相同情況，一年約影響700萬人次；消基會批評，健保也是保險，自繳保費那天權力義務才開始，退保亦同，健保署做法是便宜行事，不符公平原則。

林先生說，兒子去年10月28日出生，兒子以眷屬身分加入健保，遭扣10月全月的健保費，由於他的薪水不低，兒子才出生3天，他就要為兒子付ㄧ個月上千元健保費，十分不合理，「現在少子化，政府鼓勵大家多生小孩，卻在新生兒健保費上讓民眾覺得很不公平，觀感很不好」。

類似林先生案例，健保開辦以來一直都接到民眾抗議電話，但健保署卻置之不理。

此外，民眾若當月由A公司換到B公司工作，即便到B公司只上班1天，也要由B公司負擔其健保費，亦常遭雇主反彈，指為何不能像勞保一樣，按日計算，而對換工作的民眾而言，若B公司的薪水較高，因而也要繳較高的健保費。

消基會名譽董事長、前健保委員謝天仁表示，健保費按月計算實在沒有道理，民眾在月初死亡退保，卻要收一個月的健保費，公平嗎？健保本質還是保險，自投保那一天起即開啟權力義務，退保亦同，民間保險公司也是這樣，健保署做法違反保險理論架構。

健保署承保組副組長江姝靚解釋，健保與勞保不同，勞保涉及勞退等給付，所以需以按日計算，加上有工作才加保，不像健保依規定終其一生強制加保，中間只是身分職業的轉換而已，每個制度都有優缺點，例如當兵如果在月初退伍，當月的健保費就全由國防部負擔，民眾不一定都是吃虧，且健保費要按日計算，工程繁雜浩大，還有勞保所沒有的加計眷屬問題，不過，健保署會再研議健保費按日計的可行性。

醫改會副執行長朱顯光指出，健保費若按日計算較為公平，雖將耗費相當大的行政資源，但這都是因為目前健保依六類15目職業類別收取所致，若回歸家戶總所得計算保費且論戶不論口，就沒有這個問題，所以健保改革不能再拖。

(中國時報)

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