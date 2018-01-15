國民黨爭取營所稅維持17％

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中國時報
／台北報導

立院臨時會將處理稅改議題，民進黨日前採取逕付二讀方式讓稅改方案在缺乏共識下送到院會，預期又將是一場論戰。藍委曾銘宗表示，將全力爭取中小企業營所稅維持現行17％，及幼兒學前教育特別扣除額提高為12萬元、新增每年2.5萬學貸特別扣除額。

曾銘宗批評民進黨審查法案「太急」，只因為財委會討論4次沒有共識就急著要逕付二讀，但所得稅法修正草案三讀後，實際上路是今年元月1日，今年的稅要明年5月才報，也就是說今年底前完成修法即可，不需要這麼急。

國民黨同意營所稅提高到20％，但為顧及中小企業發展，盼中小企業，或至少小規模企業可以有維持在17％。股利所得部分，國民黨主張採分級課稅，500萬元以下稅率26％；高於500萬元、低於1000萬元的稅率30％；超過1000萬元的稅率36％。

曾銘宗指出，在營所稅部分，國民黨會特別堅持應該協助中小企業發展，但財政部對稅收少收220億元很有意見，而國民黨也願意退一步，中型企業若是政府堅持，就提高至20％，但是對於小型、微型的企業，強烈建議還是保持17％，這也是為了扶植新創事業，提供年輕人創業機會。

此外，國民黨也會特別堅持幼兒學前教育特別扣除額以及新增學貸扣除額。曾銘宗表示，現在幼兒學前教育特別扣除額才2.5萬，政府既將少子化視為國安危機，他建議應該提高到12萬。

(中國時報)

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