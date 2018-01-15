富人雙重優惠 學者憂「分配惡化」

2018年01月15日 04:10 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

立法院臨時會預計將在周三後協商攸關稅改方案的《所得稅法》修正草案。學者認為，取消綜所稅45％級距的富人稅，加上股利所得採分離課稅，恐讓所得分配惡化，甚至讓高所得者有雙重優惠；不過產業界反映，認為台灣綜所稅跟鄰近國家相比確實偏高，調降或許可增加一點國際競爭力。

財政部稅改委外研究計畫主持人、政大財政系副教授陳國樑指出，財政部認為這次是「全民稅改」，且部分綜所稅45％級距者並沒享有股利所得，單純實施股利分離課稅，就享受不到好處，遂一併調降回40％。

但陳國樑分析，現行股利所得稅是與綜所稅合併計算，這次稅改方案採分離課稅26％，已經給予相當優惠；股利所得者大部份又是高所得者，如果再把最高級距取消，等同高所得者享有「雙重優惠」。

陳國樑說，45％級距者約8000至9000人，所繳的稅占整體稅收較高，但級距低者繳得稅占整體稅收偏低，如果實施減稅，當然是高所得者會拿到好處；所得稅原本有平衡財富的效果，但實施減稅後，就會有反作用力，恐讓所得分配惡化，「富者越富，貧者越貧」情況恐加劇，應盡量修補對公平性造成的負面影響。

安侯建業聯合會計師事務所策略長張芷說，過去政府推財政健全方案，將綜所稅個人級距從40％調整至45％，但並不只針對股利所得者，薪資所得者也會被影響，45％與其他國家相較是偏高，尤其如新加坡僅20％、香港約16、17％，不利國際人才留在台灣，坦言這次調降「可讓台灣增加一點競爭力」。

張芷說，兩稅合一原有「股東可扣抵稅額」將隨這次稅改取消，減掉的幅度與分離課稅的26％相去不遠，綜觀來看不是只有降大股東的稅，實際上是取消兩稅合一的替代方案，讓稅制比較簡單。

至於營所稅提高至20％，張芷認為可能讓中小企業的負擔增加，但若以營業額區分「差別待遇」，只給營業額較少的中小企業17％，恐又造成租稅不公平。

(中國時報)