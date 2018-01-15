水利會官派 農民上街抗霸權

2018年01月15日 04:10 中國時報 崔慈悌 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

民進黨團最快明日表決通過水利會改制案，農民團體明午將北上陳抗；圖為陳抗發起人之一的雲林農田水利會。（本報資料照片）

勞團赴立院陳抗才告一段落，農民又將集結前往抗爭，由於民進黨團最快明日將表決通過水利會改制案，為反對改為官派，水利會和農民團體已預計明午號召上萬農民到立院陳抗，揚言將「迎戰威權統治的民進黨」。

資產、員工權益 沒配套

行政院此次修正《農田水利會組織通則》，將屬於公法人的水利會改為公務機關，為降低反彈，停辦原本應在今年4月舉行的第5屆水利會長選舉，停止會長及會務委員改選，並延任15位任期將屆滿的水利會長，自今年5月31日延長到2020年9月30日，會長及各級專任職員準用《公務人員行政中立法》規定。

另外，全台17個水利會高達近3000億元資產則歸為國有，另成立基金來管理。但政院草案對於資產移轉、員工權益，僅表明另訂專法保障，卻未見實質配套。

小英主張自治 選後變臉

民進黨團去年12月15日發動突襲將該草案逕付二讀，周二將屆滿1個月的協商冷凍期，民進黨團幹事長劉櫂豪已表示，如果朝野協商沒共識，就會進行表決。

為表達堅決反對，水利會聯合會、全國農田水利會會務委員要民主反改制聯盟等多個水利和農民團體，已預定16日下午1點，號召水利會員和農民在立法院群賢樓前的濟南路集結，抗議水利會長官派「假公滅私」，並反對水利會收歸國有。

水利會反改制聯盟指出，2016年小英競選總統，在各水利會成立小英後援會時主張「強化水利會自治機能」，得到多數農民認同順利當選，如今幾位高官卻與即將卸任的會長們協商利益交換，妄圖闖關修法。此次變革影響台灣農業和農民權益甚鉅，「千萬不可將百年水利會葬送在幾位政府高官和貪婪會長的暗盤交易手裡」。

勞團、軍公教 加入嗆聲

此次陳抗將有來自北基、瑠公、七星、桃園、新竹、苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉南、高雄、屏東和花東等14個水利會會員和農民代表參與。另外還有婦女農民、青年農民代表，以及前陣子才到立法院陳抗的勞團及軍公教團體都來參加，主辦單位揚言將號召萬人農民抗議。

國民黨各地方黨部也全力動員，民進黨籍的桃園農田水利會長黃金春雖已表明支持行政院版本，但國民黨桃園市黨部仍動員該水利會和桃園農會成員約600人北上抗爭。

活動發起人之一的雲林水利會表示，除了號召抗爭外，不排除提出訴訟及聲請釋憲以維護水利會員的權益。

(中國時報)