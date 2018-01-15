延任2年4月 部分會長鬆動

2018年01月15日 04:10 中國時報 郭建伸 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

立法院臨時會預計在周二，待監委人事同意權過關後，將優先處理農田水利會官派一案。民進黨團總召柯建銘說，國民黨已揚言杯葛，明天雖會先朝野協商，但可能會破局，屆時將表決處理，「到時候見招拆招」。

依民進黨團規畫，今天將進行監委的全院審查，明上午進行人事同意權投票；立法院長蘇嘉全明下午將召集協商農田水利會官派修法，若破局或沒有共識，將直接進入院會表決處理。

國民黨日前已揚言針對水利會官派杯葛，周二院會屆時恐再占領主席台，爆發朝野衝突。

柯建銘表示，修法雖讓水利會改制為公務機關，但採公務員跟現有員工並存的「雙軌制」，強調現有的員工福利、權利都不會變，不少會長是國民黨籍，變成公務機關不見得對民進黨有利；現任水利會長及會務委員任期將延至2020年，農委會將利用這兩年處理配套跟相關辦法。

藍委張麗善強調，將會在立法院表達強力反對意見，農田水利會民選是普世的價值，改官派等於違反民主精神，對於會員享有的選舉都被剝奪，她會力阻修法。

國民黨組發會主委李哲華表示，國民黨在立院就算人數少，也要替農民發聲。

近期傳出各地水利會長態度鬆動，傾向支持改制而不配合抗議活動。李哲華則嗆聲，如果這些水利會長認為改官派確實有利，就不要接受民進黨開出的延任條件，一改制就請辭，對水利會負責，「敢不敢？」

李哲華也點名有小英站台輔選的民進黨南投縣長參選人洪國浩，民進黨總是說農田水利會偏國民黨，但是洪也當過會長，當天就有南投水利會的會員去陳情不要改官派，洪對這事情是否也該表態一下立場？

張麗善也表示，延任2年4個月對現任會長是誘因，但如果因為會長個人可延任就枉費長期以來農民對他們的支持，就是背叛水利會員，幫助官方強奪民財。

(中國時報)