新聞透視－蠻幹修法拔樁 枉顧農民權益

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中國時報

農田水利會改制公務機關，相關條文立院恐於本周二通過，修法關鍵之一是限制水利會長及職員參加政黨活動，明顯是替年底將至的地方首長選舉拔樁；整套改制案，包括農民、學界都發聲反彈，農委會仍強行蠻幹修法，為政治犧牲農民權益。

攤開行政院及農委會修訂的《農田水利會組織通則》，內容處處充滿政治算計，先是將農田水利會會長及會內各級專任職員，納入《公務人員行政中立法》的管理，限制其參加政黨及其他政治團體活動，今年底地方選舉將至，此條修法恐怕就是衝著選舉而來，將農田水利會與地方政治一刀兩斷，替拔樁下了關鍵的一步棋。

另，在水權維護及資產歸公等爭議，都尚未與全台水利會會員農民達成共識，農委會就強行修法凍結水利會選舉，將今年5月底原本就屆滿的會長任期，一口氣延任到2020年9月底，手段粗糙蠻橫。

依照農委會的規畫，全台農田水利會現金和不動產總值約3000億元，未來將成立財團法人及基金進行操作，美其名是「專款專用」，以確保水利會運作，但實際上就是將民間捐助而來的水利會資產全部歸為國有，強占民財，財團法人成立後勢必有相關董事職缺，恐將成為政府酬庸的工具，祖上之產淪為政府豢養肥貓的財源，這口氣叫農民怎麼能吞得下去。

此外，農委會提出原先非屬水利會灌溉區的37萬公頃農地，將來也要建水路灌溉，目前水利會的灌區農地僅約30萬公頃，但水路長度就長達7萬公里，未來灌區擴增，勢必得投入大筆經費興建水路，政府財源短缺，擴大灌區勢必將淪為一張空頭支票，而且，台灣容易缺水，農田時常因此面臨休耕，縱使有了水路，恐怕也沒水可供灌溉，所謂的擴大灌區，只是替侵吞水利會布局的騙術。

(中國時報)

延任2年4月 部分會長鬆動 3000億歸公不補償 強占民財？

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