3000億歸公不補償 強占民財？

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中國時報
／台北報導

農田水利會改制成公務機關，立院本周二恐通過修法條文，學界質疑，水利會總資產超過3000億元，原屬民間私有，改制後資產將歸公，卻未說明如何補償當初出錢出力的農民及地方仕紳，修法不公不義，越改越大洞，應暫緩修法，全面盤點應有配套。

前農委會主委陳保基表示，農田水利會改制成公務機關，很大一部分爭議就是民間資產歸政府所有，按照過去統計，全台農田水利會水圳路的使用土地中，除了登記於水利會之外，還有約4700公頃是私人名下的土地，省政府時期為了解決土地使用問題，透過《農田水利會組織通則》規定，這4700公頃已供灌溉之用的私有地，皆「照舊使用」，唯一的補償只有地價稅減免。

陳保基指出，其餘水利會名下土地若出租收取租金，租金所得還得繳納所得稅，當政府想抽稅時，就把土地定義為私人所有，要把水利會資產拿走時，才說土地應是公有，說法自相矛盾，究竟改制成公務機關後，個人私有土地該如何補償，政府一個字都沒說就粗糙改制，因此學界才連署要求暫緩修法，把所有爭議都釐清後，再談改革。

台大授蘇明道表示，水利會從清朝開始，大概有兩種興建方式，一種是地方仕紳出資，再向使用水源的農民簽約收取水租，另一種是農民之間彼此出錢出力共同蓋設，資產可說是一團爛帳，但絕對不會都是公有，「照舊使用」講白了，其實就是因沒錢買，只能「占用」私有土地，改制後資產爭議如何化解，是嚴重的問題。

蘇明道指出，農委會提出改制原因，是政府每年補助水利會約50億元，是水利會每年支出經費的一半，可是政府不該用這個平均值看待所有水利會，缺錢的水利會可能高達8成的經費都靠政府補助來支應，反觀有錢的水利會一毛都沒拿，政府既然有出錢，監督開銷也很合理的，建議可比照《公司法》，政府出多少錢，該水利會就多少比例的會務委員由官派，這可能是更好的改革方式。

(中國時報)

新聞透視－蠻幹修法拔樁 枉顧農… 政府重工輕農 農業水權不保

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