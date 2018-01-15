政府重工輕農 農業水權不保

2018年01月15日 04:10 中國時報 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

農田水利會改制成公務機關後，學界憂心，台灣河川短促，不時就傳出缺水問題，政府向來又重工輕農，要求農業休耕讓出水源供工業、製造業使用，目前水利會由農民直選，還能扮黑臉爭取水權，改制成公務機關後只能服從命令，農民權益將失守。

台大生物環境系統工程系教授蘇明道表示，雖然《水利法》規定農業用水的排序高於工業，但有排序就代表可以改變前後誰優先，目前水利會還能為農民爭取水權，一旦改成公務機關後，將失去討價還價的能力。

蘇明道說，若農委會認為，政府補助超過一半的機關都要收回進入公務體系，那麼教育部恐怕都要把私立學校收歸成為公立；且現況是水利會內設有會長、會務委員可獨立行政，改制後水利會將成為農田水利署轄下各分署，上頭有本署，還有農委會，組織疊床架屋，政令傳達更沒效率。

前農委會主委陳保基表示，2015年曾有水荒，適逢一期稻要耕作，當時行政院就下命令要求農業休耕減少用水，整個大桃園地區加上嘉義一帶，休耕停灌了4萬多公頃，但工業製造業的用水卻沒跟著停，政府向來重工輕農，現在由農民直選的水利會還能發聲，改制成公務機關後，完全沒發言立場，是農業用水的災難。

蘇明道也以嘉南農田水利會為例指出，嘉南地區和撒哈拉沙漠處於同一緯度上，相當缺水，水源管理更加重要，嘉南水利會年花上億雇用大量掌水工，配合由農民出任的無給職組長管理水源運用，變公務機關後，政府不可能額外聘用如此龐大人力，目前這套最有效管理的制度無法再運作。

農委會水利處長謝勝信表示，水利會改制案談論許久，此次透過修法暫停選舉後，農委會就能妥善和全台水利會進行討論，共同研究水利會未來該何去何從。目前有百名學者連署支持改制，包括前農委會主委李金龍、台大農經系吳榮杰教授等，今日挺改制的學者會到農委會表達支持決心。

(中國時報)