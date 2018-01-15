滬台雙城論壇 副市長代打

台北市長柯文哲（右）在去年雙城論壇，提出「兩岸一家親」觸及綠營敏感神經，今年在台舉辦的論壇將改為「副市長」層級，降低選舉時「柯綠」的衝擊。圖左為中國大陸上海市副市長翁鐵慧。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

考量到2018縣市長選戰，今年滬台「雙城論壇」是否在台北市舉辦，各界高度關注。知情人士透露，隨著選戰加溫，為避免讓台北市長柯文哲陷入兩岸議題，引起柯綠關係動盪，現研議滬台兩市以「副市長」層級舉辦論壇。至於時間點，考量到大陸對台工作會議及兩會政府換屆，預計在4月～6月間舉行。

4至6月在台舉行

以副市長層級而言，知情人士指出，滬方預計由分管對台工作的副市長翁鐵慧率團來台，北市府則是鄧家基出面，柯文哲則視情況出席開幕式；如此一來，雙城論壇不僅得以續辦，回歸單純市政交流也盡可能避免過多泛政治化解讀，衝擊柯綠關係。

知情人士分析，雙城論壇自2010年舉辦以來，郝市府時代不乏有副市長層級交流案例，以副市長作為今年雙城論壇舉辦層級，規格上不致「降格」，一切以論壇順利進行為主要原則。

柯P出席開幕式

「關鍵還是在於柯文哲的發言」，知情人士坦言，去年柯文哲出席上海雙城論壇，一席兩岸就像夫妻一樣「床頭吵，床尾和」，致使綠營基層不滿，加上柯施政頻與中央槓上，又有「講稿事件」延燒，民進黨內「寧為玉碎，不為瓦全」聲浪不小。

知情人士認為，即使民進黨推出立委姚文智、國民黨派出呼聲高的藍委蔣萬安，柯文哲民調仍領先，而柯的支持群眾與民進黨有高度重疊，柯綠一旦撕破臉，對柯而言，連任之路將有變數。

維繫兩岸官方互動

以滬方角度而言，知情人士指出，兩岸關係持續陷入僵局，雙城論壇是蔡英文總統自2016年上任迄今，少數的官方正式互動，不僅柯文哲不想斷，滬方也不願放棄柯背後的支持群眾，即象徵年輕世代的「柯粉」。

知情人士表示，柯文哲去年在上海曾表示，今年要加碼舉辦青年次文化的交流論壇，滬方自然是樂意合作。不過，考量到「中國新歌聲」節目事件，雙城論壇規模到底如何，還有待滬台雙方進一步研商。

(中國時報)

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