滬台雙城論壇 副市長代打！小英鐵了心 無意透過柯傳訊息

2015年7月30日，上海市副市長翁鐵慧（左）與台北市長柯文哲（右）在台北會面。（中新社）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲去年出席滬台雙城論壇，致詞時大談「兩岸一家親」惹議，講稿事件更造成柯綠關係緊張，後座力迄今仍未退散；陸委會副主委邱垂正受訪表示，兩岸城市交流本不應觸及政治基礎與前提，否則得按《兩岸人民關係條例》處理。黨政人士分析，蔡政府如此表態，無疑與柯壁壘分明，也無意藉柯向陸方傳遞任何訊息。

滬台雙城論壇 副市長代打
新聞分析－不再單押 柯或成陸對台新支點

被問及雙城論壇舉辦事宜，邱垂正表示，有關今年雙城論壇舉辦事宜，北市府已對外說明仍由滬台雙方幕僚溝通中，陸委會也將持續關注相關情形，與北市府保持密切聯繫，提供必要協助。

北市府為不讓去年的講稿事件重演，也就今年論壇舉辦事宜，進行嚴格風險控管。

邱垂正說，政府對於合於規範的兩岸各項交流均持正面態度。在當前兩岸情勢下，我們認為城市交流應秉持「對等尊嚴、健康有序」原則開展，回歸城市交流本質，不應設置任何政治前提和不當干擾，方有助於兩岸關係良性互動與長遠發展。

知情人士分析，不可否認，去年雙城論壇引發的講稿事件，某種程度衝擊了柯綠互信，也是柯綠關係轉折的導火線之一；蔡政府的表態，無疑正告柯文哲「一切按規矩來」，壁壘分明的做法，更意味著蔡政府無意藉柯向陸方傳遞任何訊息。

談及蔡政府立場，知情人士指出，站在兩岸事務主管機關角度上看，面對北京新一波對台政策恐會加大地方城市交流力度，兩岸城市交流回歸單純市政面，正常往來不泛政治化，這是一貫立場，尤其台北市是首都，在地方縣市具一定指標性，「不能讓地方要脅中央的情況再次發生」。

知情人士認為，講稿事件延燒無疑重挫柯綠互信。而蔡政府是否會藉雙城論壇向北京釋出善意？可確認的是，無論過去的情況，雙城論壇不會是蔡政府向陸方釋出善意的管道。

考量到2018縣市長選戰，知情人士表示，今年雙城論壇定調副市長交流，減少柯文哲露面是相當程度的風險控管，如何順利舉辦論壇，讓講稿事件真的「到此為止」，又能兼顧柯綠關係，考驗柯文哲的政治智慧。

(中國時報)

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