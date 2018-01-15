好巧！法軍火商判賠38億！又獲我飛彈更新零件訂單

法國馬特拉在1992年出售魔法和雲母飛彈給台灣，因違約付佣仲裁，傳已併購馬特拉的空中巴士集團被判需支付近38億元罰款，如今這批20多年的飛彈也到了「壽限」。圖為新竹空軍基地展示的幻象2000戰機、雲母、紅外線魔法二式飛彈。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

法國馬特拉公司1992年出售魔法和雲母飛彈給台灣，疑違約支付佣金，據相關外電，已併購馬特拉的空中巴士集團被判需支付1.04億歐元（約新台幣37.6億元）罰款。國防部發言人陳中吉對此訊息表示「沒有評論」。

不過，相當微妙的是，在107年國防預算書中，空軍極不尋常地編列一筆「幻象型機兩型飛彈壽限換裝案」，預算約38.8億元，由法方為我更新已達壽限的飛彈，而這筆維修金額與法國賠償金額相近。

由於中程空對空飛彈當年美國不賣台灣，因此法國同意售我中程空對空雲母飛彈和短程魔法飛彈，空軍是一次買足，而非分批購買，並在2006年即到原廠10年壽限，空軍委託中科院進行過2次延壽，至2016年底已到20年的最大壽限；經空軍委託法方來台檢測，法方同意為這些飛彈更新關鍵零附件，讓這批已到最大壽限的飛彈能再繼續使用一段時間，於是空軍編了「幻象型機兩型飛彈壽限換裝案」約38.8億元的預算。

此外，有關幻象戰機涉佣金案的仲裁賠償，包括法國達梭公司年前宣布，達梭和其他兩家航空工業公司已受罰2.27億歐元（約新台幣81億8500萬）。加上空中巴士集團這次宣布要付1.04億歐元（約新台幣37.6億元）罰款。我對法方提出幻象戰機佣金案的仲裁，包括戰機與飛彈的賠償，合計要回3.31億歐元，約新台幣119億4500萬元。

空軍是於1992年間以新台幣1600億元預算向法方購買60架幻象2000-5戰機，及480枚魔法飛彈和960枚雲母飛彈等空對空飛彈。

國防部在去年向法國提出幻象戰機佣金案仲裁。根據國防預算書，空軍去年編列了「龍飛專案」業務費新台幣4771萬元，派出12人小組赴法參與仲裁程序，爭取比照拉法葉艦佣金案模式，將幻象佣金款交還台灣。

另有關拉法葉艦案佣金案的賠償方面，海軍於國際法庭勝訴後，法方已在2011年賠償8.75億美元。

(中國時報)

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