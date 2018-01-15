中油推台日印聯盟 赴印度投資石化

2018年01月15日 04:10 中國時報 彭暄貽 ╱台北報導 ╱台北報導

中油擬以「台日印」聯盟方式，籌組投資規模上看新台幣1700～2100億元的印度石化一貫投資案，力拚當新南向旗艦計畫！去年底中油已兩度前往日本招商，期盼結合日本高端石化集團、印度Adani集團資源，以及台灣泛中油廠商實力，組成堅強投資團隊。

中油與石化公會已規畫在本月21～23日，邀請泛中油廠商親自前往印度考察，包括日本最大石油集團JXTG控股、長瀨商社及旭硝子公司等4家日系企業也都表態，將派人前往考察評估。

據了解，中油規畫的持股架構為中油持股49～50％，印度Adani集團25～26％，日企與泛中油業者合計持股約25～26％。一旦成功爭取日企加盟，有望為台灣石化產業，注入新能量。

由於印度稅制複雜，從特別經濟區的區域內銷售，到區域外轉銷印度內需或海外市場都有不同的稅率，中油已決定委託專業第三者，進行完整評估分析，以作為最終投資評估參考。

中油印度石化一貫布局地點鎖定古吉拉特州（Gujarat State）Mundra特別經濟區（SEZ），是Adani集團所擁有的印度9大SEZ中，開發最早、規模最大一處。

中油指出，印度台灣石化專區佔地約202公頃，因屬已開發區域，基礎建設多已就位，無須費時費力填海造地，以致進駐投資金額相對較高。若大家確定投資意願，屆時還可向印度官方、專區開發企業爭取較佳投資條件。

(中國時報)