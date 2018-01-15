蘇煥智選北市長 年節後表態

2018年01月15日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

年底大選在即，前台南縣長蘇煥智14日證實農曆年後將宣布參選，至於投入哪個縣市？他僅稱還在做最後徵詢，就等時機成熟，由於他釋出參選地點是對台灣「最有影響力的戰略地」，被解讀應該就是台北市。

耕耘台北6年 企圖心明顯

蘇煥智去年即曾公開表態，2018一定會選直轄市長，當時外界認為他的目標是台北市與新北市。他說，時隔1年，當時講的話沒有改變，現在立場還是跟去年一樣，遲未宣布，是因為時機尚未成熟，他打趣「坦白說，當候選人很辛苦，一宣布參選就要進入備戰狀態。」

隨著選戰腳步接近，蘇煥智現階段對外說法都是「還在徵詢意見中」，民進黨內有無與其接觸探詢選舉意願？他說，自己這幾年都單打獨鬥，若說黨沒有接觸，也不盡然公平，因為他也沒跟人家往來，至於接下來怎麼做，他有自己的步調。據了解，若民進黨再度禮讓柯文哲，蘇煥智極可能以獨立參選人身分參選。

台南鄉親力拱 並未排斥

即使證實參選直轄市長，蘇煥智仍不把話說死，只稱要找一個「最有戰略位置、最具影響力」的直轄市，熟知他的人直指答案就是台北市，尤其他卸任台南縣長後，2013年就到台北開設律師事務所，也被解讀為耕耘台北政治版圖。

不過，不少台南鄉親認為，感覺蘇煥智時代的台南縣受到各界的關照，明顯較縣市合併後來得高，因此許多鄉親力拱他回台南參選，認為他歷任台南縣立委、縣長，熟悉台南政治發展與地方事務，是最合適的人選。

蘇煥智說，若基於地緣關係，首選應該是台南市，但考量台灣整體前景與發展，選項就不侷限於台南而已。

蘇煥智表示，他目前正忙於撰寫《地方自治》一書，待2月底發表問世後，就正式投入選戰，過去幾年他一直關心地方自治議題、合併後的縣市面臨困境，以台南來說，鄉鎮被邊緣化是不爭事實，希望透過客觀援引國際制度，為台灣發展提出更好的決策。

面對外界質疑或鼓勵勸進等不同聲音，蘇煥智一笑置之地說，這幾年投入心力花在關心台灣整體發展，選擇再參選也一樣，圖的不是個人位置，只是希望台灣能變得更好。

(中國時報)