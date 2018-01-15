人物側寫－永遠的孤鳥 逐夢不退縮

2018年01月15日 04:10 中國時報 曹婷婷

卸下長達9年台南縣長一職，蘇煥智瀟灑轉身，背後沒有任何派系，宛如政壇孤鳥，面對民進黨重新執政，幾項重大改革招致民怨，蘇煥智毫不客氣、疾言厲色批判，黨內異議不是沒有，但他堅持走自己的路，套句他形容自己的話：「現在已經沒有誰能管得動我！」

律師出身的蘇煥智，當過3屆立委、2屆台南縣長；1992年參選立委，即以超過10萬票、台南縣最高票當選，同時也率先提出老人年金政見，成為台灣老人年金制度的創始者，並在同年領導農民抗繳水租成功；1996年，為捍衛七股潟湖、反對濱南七輕和大煉鋼廠，不惜剃光頭苦行8天7夜明志，被稱為「光頭立委」。

2010年，是他政壇的重大轉折，這一年台南縣市合併升格，他力拚大台南市首任直轄市長，可惜民調輸給賴清德，黯然從縣長卸任，隨後曾短期赴美擔任訪問學者，2012年參選民進黨主席，以21.02%得票率、第2高票落選，此後就未再擔任何公、黨職。

年輕時率農民抗繳水租、為了七股生態剃光頭，往昔衝撞、率性的個性，並未隨著他年歲增長而有所減損，近來炒得沸沸揚揚的農田水利會長改為官派，他多次在臉書炮轟民進黨走回頭路，過往與他親近的黨內人士，談到他都保持著安全距離，甚至與他割袍斷義，成為熟悉的陌生人。

蘇煥智不受中央青睞，似乎不讓人意外，儘管行政資歷豐富，但民進黨2016年重新取得政權後，幾次內閣名單更迭都沒有他的位置，讓不少支持者跌破眼鏡，蘇煥智看似雲淡風輕，但隨著為他抱屈的聲音高漲，有理想有抱負的他，又豈會無感？

「我在想的是，重要的歷史關鍵時刻，民進黨應扮演什麼樣的使命？」對於國事的焦慮，顯現在蘇煥智的臉書，日書夜書逐字寫下對一例一休、賦稅正義、國安和地方自治的理念，民進黨當前政治版圖沒有他的位置，他試著用自己的方式，盼能開墾出一畝自身與理想都能綻放的田地。

(中國時報)