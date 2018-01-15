丁守中四顧茅廬 打動羅智強

2018年01月15日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

總統府前副祕書長羅智強確定不選台北市長，14日發出新聞稿力挺國民黨市長參選人、前立委丁守中。羅透過新聞稿表示，丁守中是正派、專業、準備好的台北市長，也是國民黨內最可能勝選的「柯P剋星」，他被丁「四顧茅廬」的誠意打動，將出任丁競選團隊的青年和網路總策畫，2人將於本月15日上午10時舉行記者會。

羅智強指出，他拜訪基層時，大家都說若上次是丁守中代表國民黨參選，就沒有今天的市長柯文哲，顯見沒人懷疑丁治理能力，幾乎所有人認為，丁守中會是好市長，尤其下足20年工夫，對市政如數家珍、精闢專業，讓他自嘆弗如，「更不是只會譁眾取寵的柯文哲能望項背的」。

羅智強說，丁守中與柯文哲的性格截然不同，柯文哲刻薄、急躁、愛搞破壞、語不驚人死不休，丁守中厚道、沉穩、做實事，能讓市政宏觀發展、市民安居樂業，丁可說是與柯相反的對照組，也是黨內最可能勝選的「柯P剋星」，儘管丁受到立委敗選的質疑，但他認為跌過跤再站起來，就會躍得更高。

羅智強表示，目前仍在評估參選大安、文山區議員的可能性，但丁守中同時也希望可借助他在論述、社群網路的長才，鼎力相助，他被丁守中「四顧茅廬」誠意打動，答應加入團隊，決定以義工無給職身分，協助丁的青年政策規畫與網路宣傳。

羅智強在新聞稿中指出，丁守中誇讚他俠骨義膽、正直敢言、思路清晰、論述能力強，又有國際觀，「小強」的戰力有目共睹，尤其對社群網路的經營，在國民黨內更是一枝獨秀，「有打不死的小強助陣，一定強強強。」

(中國時報)