國民黨嘉市長初選 看板戰開打

2018年01月15日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

國民黨參選嘉義市長人選雖仍混沌不明，文宣戰卻已悄悄展開！嘉義市議長蕭淑麗表態參選市長的看板，將於16日大張旗鼓掛在街頭，最先表態的前青輔會主委李允傑現已有3面看板在街上招手，前立委吳育仁則掛出賀年看板，也引起地方人士臆測，前市長黃敏惠仍保持低調。

蕭淑麗表示，第一波文宣已透過Line網路傳播，16日將正式掛出看板，表態「參選到底，不再退讓」的決心，因為3年前退選已讓許多支持者感到失望，她又飽受蜚短流長之苦，很多支持者替她抱不平，這次基層有很多勸進聲音，但又有耳語小道消息傳她不參選，這種「放毒」行徑令她難忍，她絕不會讓3年前的舊事重演。

蕭淑麗表示，16日會有8面大看板同步掛在北港路、博愛路、忠孝路、大同路、體育路、興達路、高鐵大道、垂楊路等大馬路口，以後還會陸續推出看板，積極爭取支持。

蕭淑麗說，3年來為國民黨守住議會江山，也扮演好在野黨角色，監督市政，綠色執政失色，為了嘉義市民及地方建設進步，她義不容辭參選市長。

前青輔會主委李允傑去年已率先掛看板，表態爭取國民黨提名參選市長，目前在大雅路、嘉雄陸橋、大業街國民黨市黨部對面共掛出3面看板。

前立委吳育仁則在文化路噴水圓環、博愛陸橋各掛1面賀年看板，引起各界臆測，但他自我定位為「救援投手」。前嘉義市長黃敏惠淡定回應「適當時機再說」，繼續保持低調。

國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯表示，中央黨部定調，若協調不成則舉辦全民調，推出最具勝選希望的參選人，有意參選者掛看板、文宣都是增加知名度、曝光度，市黨部樂見其成，至於吳育仁掛看板主要是賀年，但市黨部也向中央黨部傳達吳育仁當「救援投手」的意思。

(中國時報)