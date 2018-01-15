竹市誰戰林智堅 藍營3搶1

民進黨籍現任新竹市長林智堅已獲黨中央提名，挾政績、高民調與中央聯合地方執政優勢拚連任。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導
國民黨新竹市長黨內初選確定3人角逐，分別是李國璋（左一）、林耕仁（左二），以及許明財（右一）。（陳育賢攝）

下屆新竹市長選舉，民進黨籍現任市長林智堅已獲黨中央提名拚連任，挾政績、高民調與中央聯合地方執政優勢，迎戰國民黨初選民調出爐後推出的人選，而前市長蔡仁堅仍未排除不參選，時代力量則還在討論中。

國民黨新竹市長參選人提名初選登記已經截止，前市長許明財、市議員林耕仁、李國璋3人完成登記，原有意參選的前立委呂學樟因主委身分未參加，市議員鄭正鈐也退出初選，確定是由許明財、林耕仁、李國璋「3搶1」。

國民黨中央將以全民調作為市長參選人提名參考，25日起連續3個晚間的6時至9時，委由3家民調公司進行民調，民調結果出爐後，31日將由中常會公布提名人選，但是否民調最高就能獲提名，各界都在看。

黨部主委呂學樟因是黨部主任委員，不能球員兼裁判，因此未參加初選，但他始終未表態不參選市長，相當耐人尋味，引起地方人士頗多臆測。

尋求連任的民進黨籍市長林智堅，剛上任時的施政滿意度調查數據並不佳，但隨著政績與施政風格獲廣大市民肯定，近來幾次雜誌的民調已節節攀升，不斷累積連任實力與氣勢。

其中《天下雜誌》2017年9月民調結果，林智堅施政滿意度上升到83.8％，在連江縣長劉增應之後排行全國第2，施政分數排行以69.56分拿下全國第3名，從2015年全國第18名、2016年全國第10名，躍升至全國第3，擠下賴清德、陳菊、鄭文燦等明星首長，奪下綠營縣市首長第1名，成為綠營明日之星。

(中國時報)

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