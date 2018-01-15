春節出國 搭機需提早3小時

2018年01月15日 04:10 中國時報 王思慧／台北報導

交通部民航局統計，桃園國際機場2017年入出境旅客量高達近4500萬人次，比上限3400萬多了1000萬人次，嚴重超載。常有民眾在機場大排長龍等候報到、安檢，最慘的是差點趕不上飛機。桃機服務面臨嚴重挑戰，接下來春節入出境高峰，旅客將需提早3小時到機場。

出關多花1小時 排長龍

上周才出國的方姓民眾說，光是排隊等報到、托運和安檢就花了不少時間，儘管提前兩小時抵達桃機，卻花了近一小時排隊通關檢查，還好最後順利登機，接下來春節旺季，懷疑旅客是否要提早三小時到機場才不會錯過班機。國外旅客入境也要等，有導遊說現在要近2小時才能接到客人，觀光的時間都沒了。

根據民航局統計，去年桃機的旅客量成長至4487萬8703人次，近4500萬人次，比2016年4229萬6332人次成長6％。

入境多耗2小時 誤觀光

桃機兩座航廈都已擴建，但容量仍不足，第一航廈年旅客容量上限為1500萬人次，第二航廈原是1700萬人次，去年擴建完成後，增加約200多萬人次，兩座航廈加起來容量3400多萬人次，不過去年旅客量卻多達4400多萬人次，造成機場壅塞，對旅客的服務水準降低。

桃機公司統計，目前平日桃機旅客量約11至12萬人次，前兩年春節高峰日的旅客量都破13萬人次，預估今年高峰日會出現在過年前1至2日。

桃機允機動增開安檢線

桃機第二航廈北面擴建今年完成後，旅客容量可達2200萬人次，加上第一航廈也才總共3700萬，追不上旅客增加速度；第三航廈雖已動工，但最快也要等到2020年底完工，桃機旅客量仍會持續增加，未來航廈多數時間可能仍很壅塞。

桃機副總經理李建國說，去年已增加第二航廈報到櫃台，但受限於航警人力，多數時段安檢線無法全部開啟，但在旅客量若真的太多時，會協調航警加派人手，全部啟動安檢線。國際來台旅客持續成長，且國人出國旅遊興盛，人次成長快速，尤其接下來春節旅客量將更大，正著手研擬疏運計畫。

(中國時報)