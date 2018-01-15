高中生 必背4500個英文單字

2018年01月15日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

教育部課審大會昨審議通過12年國教英文科課綱，國中生畢業前要學會2000個常用英文單字、普通高中要4500個、技術型高中或綜合高中要3500個。跟現行在使用的課綱相較，只有技術型高中（高職）從4000字降為3500字，其他都不變。

昨天課審大會由教育部長潘文忠主持，全體委員48人，上午42人出席、下午40人出席。昨天審完英文課綱，幾乎都照研修小組的方案通過，僅在技術型高中學生應該學會的常用單字有變化。

教育部國教署長邱乾國表示，昨天審議英文課綱時，有委員主張普通高中學生如果學了加深加廣的課程，三年應該學會7000個英文單字，不過，經過討論後，這個主張並未通過，課綱中還是明訂高中生畢業時要會4500個單字。

現行高職的英文教學上，普遍將學生程度分級上課，列在1、2級的學生畢業前要學會4000個單字；3、4級學會4500個單字；5、6級學會5000個單字。但在未來12年國教英文課綱中，技術型高中學生畢業前學會3500個單字就好。

邱乾國說，12年國教英文課綱108年實施後，老師教學不應太要求學生過度背誦單字，因此，每冊設定新增的英文單字以不超過600字為原則，不管是國中小、普通高中、技術型高中及綜合高中，都採相同標準。

邱乾國說，在各教育階段的英語教學上，課審委員希望教材編選盡量實用化、趣味化及生活化，以提升學生的學習興趣，而不是要他們去背誦過多的英文單字，因此在英文課綱中決定不增加學生常用單字的數量。

此外，今年大學學測1月26日、27日舉行，共有13萬6465個考生報名，相關試務人員今（周一）日起陸續入闈。大考中心特別提醒，今年學測沒有准考證，考生要自行帶身分證明應試，否則會被扣減該科成績1級分。

今年學測最大變革是，國文科、英文科增加測驗範圍至第五學期，其餘考科不變；國文科包含「國文（選擇題）」與「國語文寫作能力測驗（簡稱『國寫』）」，分節施測，考試時間皆為80分鐘；其餘英數社自各科均為100分鐘。

(中國時報)