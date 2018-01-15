黃怡真推日新TED 翻轉教育

台北市日新國小老師黃怡真，被教育部選為教育家典範人物。（黃怡真提供）

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中國時報
／台北報導

面對一群不見學習希望的孩子，老師如何讓他們重回學習舞台？台北市日新國小老師黃怡真，首先翻轉自己的位置，重新成為一個學習者，使教學工作變得更貼近學生，進一步翻轉教育。她最近獲教育部選為教育家典範人物。

黃怡真表示，在就職養成過程中，她雖不算崎嶇坎坷，但遇到的各種挑戰也不算少，一路以來的成長，其實仰賴許多資深教師的陪伴與輔導，在透過許多與人相處互動、不同觀點間調整適應的過程，慢慢轉化成自身經驗。

黃怡真在2015年推動「日新TED」課程，運用以終為始的觀念，提供學生學習決定權，並藉由資訊科技，建構學生不同於以往的學習鷹架，讓不習慣上台表達，或在小組裡分享的學生，也能透過行動載具APP學習。

黃怡真說：「這個課程讓較內向的學生不用對著一堆人說話，可以透過一個個步驟的執行，放慢速度學習思考與表達，甚至可以隨時聽取或刪除重來，讓學生有修正與選擇的權利。」

當老師透過各種新嘗試要翻轉學生學習時，常要面對家長在填鴨教育、速成文化下的質疑聲浪，「沒有紙筆考試怎麼會知道他們會不會」、「買不到自修怎麼複習」？

黃怡真坦承，要在這些眾多壓力之下，還能夠守住某些堅持，必須仰賴教師之間的協同合作，甚至透過公開觀課，互相給予建議，這是很重要的過程。

「我們會在教室後方架設錄影機，以便記錄老師和學生的互動狀況。」

黃怡真表示，輔導教師甚至要詳細寫下一堂課內教師移動的次數、主要移動的區域，才能提出「班上主動提問的多為男同學，教師對女同學的回應多半以個別指導為主，很可能跟班級學生特質有關，也可能與教師關注焦點有關…」等具體提醒。

無論是共同觀課或協同教學，黃怡真認為，每個老師都需要有人擔任自己的第二雙眼睛，提供教學者不同視野，看到自己在教學上的特點，才能引導學生進行最好的學習。

(中國時報)

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