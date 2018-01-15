電子支付混戰 央行監管危機

2018年01月15日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

電子支付全面開跑，中央銀行兩大銀行互連平台爆發「嫡庶子之爭」，台灣票據交換所與財金公司不合檯面化，迫使電子支付業者跳過央行兩平台，直接與銀行對接系統，未來儲值直接從銀行帳戶扣款，自成一國，此舉恐掀連鎖效應，更讓央行陷入監管危機。

高額手續費 嚇跑業者

國內現有兩大銀行連線平台，一是央行轄下做票據交換的票交所，另一是原屬財政部，2014年起轉由央行所轄，負責跨行交易的財金公司，兩者都有與全體銀行互連的大平台，接上其中之一，就能與所有銀行互連。

看準電子支付發展，兩大平台積極爭取電子支付業者支持，但因作業流程、扣款作法、收費方式都不一樣，不只相互掣肘，「嫡庶子之爭」愈鬧愈大，已成業界笑話，每筆認證還要收取高額作業費，都讓業者無所適從。

以用戶數超過20萬，甫取得電子支付執照的街口支付為例，乾脆放棄央行兩大平台，改與15家銀行對接系統，未來帳戶要儲值時，直接連線銀行扣款，免再被賺一手，雖然涵蓋範圍不及全體銀行，但用戶數量也夠。

除街口外，同時擁有電子票證與電子支付執照的一卡通，目前已與高雄銀行及聯邦銀行完成對接，未來是擴大與各銀行對接，還是回歸到票交所或財金平台，亦是指標。

金流難清算 洗錢溫床

銀行業者分析，街口開了第一槍，恐掀起連鎖反應，只要電支業者不透過兩大平台，央行想知道金流都沒輒，不只無從管起，更遑論若透過電子支付洗錢，也難預防，除在電子支付浪潮中被邊緣化，更是監管危機。

據指出，央行過去曾有票交所與財金「二合一」的規畫，但因財金已公司化，待遇較佳，內部對於合併反彈相當大，而財金高層多由財政部系統出身，背後勢力龐大，也讓央行接手後有「指揮不動」的無力感。

票交所雖是央行「嫡子」，但因近年票據交換業務式微，重要性確實不如財金，央行為讓其活下去，也只能多幫忙找業務，但這反倒擋了財金的財路，致使財金內部對央行偏袒票交所早有怨言，更加深雙方齟齬。

(中國時報)