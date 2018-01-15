網聯平台集中管理 人行大一統

2018年01月15日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

大陸行動支付蓬勃發展，支付寶、財付通等第三方支付業者，過去均與銀行直接對接，但從今年6月30日起，只要涉及銀行帳戶的網路支付業務，都統一交由中國人民銀行主導的「網聯平台」集中處理，除提高清算效率，也強化資金流向監測及大數據取得。

人行去年8月發出通知，正式「收編」第三方支付及銀行，一改過去支付機構與銀行多頭對接、乏人監管亂象。新成立的網聯公司，股東有支付寶、財付通等支付業者，但最大股東仍是人行，主要股東也是「人行的人」。

「其實把票交、財金併一併，也是台灣版的網聯了。」金融圈認為，行動支付是未來施政重點，央行應該有更高的視野，不是計較票交所、財金有啥業務、能賺多少錢，盡速催生「國家級的支付平台」更為迫切。

金融圈分析，人行透過網聯，可了解經由支付業者經手的商品與資金，有利防堵洗錢或挪用預備金，進而控管隱性風險，台灣第三方支付規模沒大陸大，但人行作法值得借鏡，且現在做比以後做好，阻力至少較小。

票交所、財金公司業務分野，前者主要為整批轉檔扣款、後者為即時連線扣款。銀行業者舉例，這就像同一家公司，收款還分月結、日結兩個部門，完全不符經濟效益，放任不管，結果就是為了生存、互相掣肘。

銀行業者直言，台灣市場那麼小，留一套穩定、先進的支付平台也就夠了，若票交所、財金公司能合併，也可集中資源、降低成本，至少手續費低一點，願意用的支付業者與銀行也會比較多，使用率自然拉上來。

電子支付業者表示，如果央行能提供收費低廉又有效率的平台，基於市場需求，「當然跟央行接阿，一接就全部（銀行）接上了」，如今改與銀行直接對接，一定有原因，否則不會捨近求遠、自找麻煩。

(中國時報)