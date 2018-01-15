電信業串聯銀行衝使用率

嗶經濟正夯，期望透過政府與民間企業攜手，帶動行動支付蓬勃發展。圖為行政院長賴清德（前左二）、行政院發言人徐國勇（前左一）、經濟部次長龔明鑫（前右二）、中華電信董事長鄭優（前右一）。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

行動支付大戰白熱化，電信業者急搬救兵尋求奧援，遠傳罕見打破遠東集團金融業務由遠銀包辦的傳統，除將開台20年來首張聯名卡交由台新銀行發卡，雙方錢包也有望整合，搶在電子支付業者出招前，讓friDay錢包能走出遠東集團通路，衝高使用率。

行動支付之戰愈演愈烈，電信三雄為了不讓手上超過2000名用戶被銀行及電子支付業者「整碗捧走」，去年相繼啟動電子錢包戰略，中華電找中信、玉山兩大銀行結盟，台灣大找自家的北富銀，唯獨遠傳沒動作。

原本預期，遠傳應會找遠東商銀發卡，不過遠銀屬中型銀行，相較對手都找消金大行，確實吃力，考量帶入卡量有限，轉向外招，尤其是有發卡及通路實力的消金大行。

評估各方背景，遠傳最具合作綜效銀行為國泰世華及台新銀，但與國泰世華因SOGO聯名卡舊恨未清，幾無可能再談合作，反觀台新銀相對單純，且近年在數位銀行及電子支付上展現龐大企圖心，因而雀屏中選。

遠傳的friDay錢包，目前在電信三雄中下載量居冠，不過在中華電、台灣大紛紛喊出今年200萬、100萬的用戶數字後，壓力顯然不小，尤其friDay最大弱勢是通路，尤其只能在遠東集團的通路使用，這方面亟待補足。

事實上，遠傳去年在friDay錢包上投注龐大心力，除了信用卡條碼支付及電子票證感應付款功能外，也將大小繳費都納入，甚至在周年慶創下5億元銷售量，但效果仍很有限，決定改轉向聯手銀行端，催出使用率。

台新銀方面，目前流通卡、有效卡數分別為408萬、290萬張，在國銀中「坐4望3」，與玉山銀的有效卡數差距僅30萬張，若能藉遠傳加持補足最後一哩，除有望躋身三強，各類持卡客群的分配也會更加平均。

台新銀評估，在@gogo、大小百貨及國泰航空聯名卡穩定發卡下，遠傳聯名卡若能有10～20萬卡量，有機會攻下第三大發卡行，也藉由電信業者的技術支援，縮短在電子支付產品開發時程。

(中國時報)

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