新聞透視－支付工具百百種 沒人可獨大

台灣Pay不僅能感應支付，掃QR Code也能付款。（本報資料照片）

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中國時報

電信三雄「錢包」連發，找來不少大咖奧援，表面上看來對行動支付商機信心十足，但組「小聯盟」卻不敢說的，還是少了非用不可的殺手級應用，當電子支付、電子票證，甚至銀行都有能力單飛，隱憂隨即浮現。

最直接的案例，像導入台灣的三大Pay，鎂光燈聚焦各銀行表演，手續費是蘋果在收，電信三雄手上空有上百萬用戶，淪為為人作嫁，自是孰不可忍，當然得做些什麼反擊。

電信錢包就此應運而生。但在台灣目前環境，可用的支付工具太多，想要感應的就用三大Pay，想掃碼的用Line Pay或是街口，都沒有的話，也就拿出悠遊卡來嗶，光這三種工具都眼花瞭亂了，哪來電信錢包的空間。

行動支付中的「行動」，看起來很重要，不能沒有電信業者，但每個行動支付模式，卻只見「支付」，銀行談的對象是手機商，不是電信業者，於是乎電信業不斷投入網路建設，但在行動支付的角色卻愈來愈邊緣。

若要論電信錢包目前還有優勢的，大概就只剩交通用途，所以都綁了悠遊卡、一卡通，搭捷運、公車時至少會被想到。只不過當電子票證都想跨入電子支付，敵人將變朋友，少了這個戰友，還要拿什麼提高使用率？

但這也不能怪電信業者，從歸屬主管機關，銀行、電子支付（甚至是電子票證）歸金管會管，電信業卻歸NCC管，NCC不可能許給電信業任何支付業務，電信業也沒道理請求金管會開放業務，先天不良，業務自然受限。

講到底，電信業者若要分杯羹，除了多拉點戰友，增加錢包「一站購足」誘因，還是得有殺手級應用，讓百萬用戶有「非用不可」的理由，否則行動支付替代的工具多如牛毛，誰都想出頭，想要逆轉勝，談何容易。

(中國時報)

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