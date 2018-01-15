中信義賣獻愛 球星熱情響應

2018年01月15日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

SPORTS FOR LOVE，讓愛轉動！長期推動體育公益的中國信託銀行，昨（14）日在南港中國信託金融園區舉辦「中信體育公益回饋日」，中信銀贊助的明星球員盧曉晴、彭政閔、周思齊等人化身體育公益大使參與愛心義賣，結合運動闖關遊戲、花式滑冰秀、藝術品導覽等，既溫馨又熱鬧。

這場公益嘉年華、愛心義賣會加上Yahoo！拍賣線上球星直播，兩天共募得1192萬1950元，善款將全數捐作公益使用，除捐贈第33屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動，幫助台灣偏鄉地區的弱勢兒童，亦將用於推動基層棒球，透過愛心運動、讓愛轉動。

中信慈善基金會副董事長陳國世表示，「愛是世界上最珍貴的東西，能啟動一次又一次善的循環，帶來溫度、感動和改變。」結合棒球和高球的「中信體育公益回饋日」讓體育加乘慈善，不僅為選手打造舞台，更透過成功球員的回饋感動下一代，這正是中國信託最引以為傲的體育公益精神。

中信銀今年首度舉辦的「中信體育公益回饋日」，將中國信託金融園區打造成「運動遊樂園」，同時邀請台灣年輕有潛力的花式滑冰選手王典元、李宇翔及歐珈瑜於「中國信託金融園區公益戶外滑冰場」帶來精采開場表演，博得熱烈掌聲。

「台灣高球一姐」盧曉晴、中信兄弟明星球員彭政閔、周思齊、張志豪、陳江和、曾陶鎔、詹子賢化身體育公益大使，在中國信託金融園區廣場義賣愛心福袋及簽名商品，吸引球迷朝聖搶購。

響應公益總動員，中信兄弟球團捐出總價值逾50萬元商品進行義賣，中國信託集團吉祥物們全員到齊，中信兄弟「小翔」與「艾比」、中國信託慈善基金會「小火子」、中國信託文教基金會的「藝仔」、「采妞」、還有台灣人壽的「台灣阿龍」攜手現身炒熱氣氛，超高人氣讓大人小孩爭相合照。

(中國時報)