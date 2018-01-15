旺視界》劉仲明拚創新 邀各界共煮石頭湯

2018年01月15日 04:10 中國時報 楊宗灝 、邱立雅、 謝錦芳 ） （執筆：、邱立雅、

工研院長劉仲明推出開放式創新系統平台，邀各界共同煮一鍋創新石頭湯。（鄭任南攝）

工研院人工養殖珊瑚研究團隊，期望珊瑚在科學方法養殖下能加速生長並維持品質。（工研院提供）

策畫、執筆：謝錦芳、楊宗灝、邱立雅 攝影：鄭任南

台灣經濟陷入低成長，產業轉型升級不如預期，工業技術研究院院長劉仲明指出，「單打獨鬥的時代過去了，現在是跨領域共創的時代，工研院正透過開放式創新系統平台，串連國內外產官學界，共煮一鍋創新石頭湯，加速產業的轉型升級。」

石頭湯典故源自法國，有三個士兵返鄉途中來到一個村莊，他們餓壞了，村民卻很冷漠，於是邀請村民一起來煮石頭湯，大家紛紛拿出自家食物，終於煮出豐盛的石頭湯。這個故事強調合作與分享的重要。

工研院成立迄今45年，一路見證台灣經濟的起飛與成長，早年包括聯電、台積電都源自工研院。從積體電路、機械、化工到人工智慧，工研院擔負起產業研發創新的重責大任。因應AI時代來臨，劉仲明指出，台灣在無人駕駛方面有相當的利基，工研院研發全台首輛無人車年底前將在院區上路測試。

單打獨鬥時代 已經過去

劉仲明表示，「產業轉型升級非一蹴可幾，有賴跨界、跨領域合作，工研院推出開放式創新系統平台（Open Innovation System Platform, OISP）歡迎企業、大專院校、智庫等各界參與。」以下是劉仲明接受《中國時報》專訪內容摘要。

問：工研院成立創新園區，請談談願景與規畫？

答：希望打造一個沒有圍牆的創新園區，融合市民、學生、科技人才共創的開放社群，把園區與城市結合，歐洲的芬蘭、荷蘭都有相當進步的作法。創新園區所在位置，就是70年代工研院發展的源頭，也是台灣當時發展半導體產業的中心，與附近的清大、交大、科學園區，形成台灣的科技聚落，透過開放式創新系統平台（OISP），進一步形成跨領域的創新生態系。

問：AI的時代來臨，請您預測一下，未來10年AI如何進入我們的生活？如何與AI共處？

答：舉例來說，目前數位相機很聰明，未來AI相機具有辨識功能，好比拍攝嬰兒或小狗，AI會選擇不同程式，以獲得最佳效果。對民眾來說，AI越進步，人們的生活越便利，未來每周工作時間可能縮短，休假時間增加，歐洲有些國家現在就做到了。

全台首輛無人車 年底測試

問：以無人駕駛為例，深圳無人駕駛小巴去年12月首發試營運，工研院無人駕駛研發進度如何？

答：無人駕駛是一個趨勢，台灣在汽車電子零組件方面有相當優勢，我們與NVIDIA合作開發三網合一無人駕駛系統，年底以前可以在院區上路測試。

問：工研院去年獲得全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）9個獎項，關鍵為何？產業轉型升級過程中，工研院扮演什麼角色?

答：我過去在材料化工所擔任所長時，率先推出開放式創新系統平台（OISP），與企業界做最佳的連結，業績大幅成長；後來，機械所也導入這個開放式平台，成效相當好。因此，我擔任院長之後，推廣到全院各單位以及企業界。

開放式系統平台是讓研發團隊跳脫單一技術思維，有效率地與其他專業領域深入相連，發展出系統化解決方案，這就是工研院推動開放式創新平台的目標。

繁殖珊瑚 研究接地氣

這個平台有效的與工研院內部、產業、學校及國際做連結，同時引入外界的能量，發揮加乘的效果，促成跨領域共同創新，也成為經濟部推動「法人革新」的基礎。藉此平台連結16個產業科技研發法人的技術能量，從工研院外溢至各個研發型法人，再進一步擴散至產業。

問：工研院有那些較貼近民眾生活的技轉協助？

答：有許多「接地氣」貼近民眾生活的研究成果，如人工珊瑚養殖技術。珊瑚的萃取物可製作美妝保養品，相關藥妝產品值每年高達新台幣30億元以上，但採捕野生珊瑚會破壞生態環境，成為推動產業升級的犧牲替代品。工研院團隊經過7個多月的研發建置與培育過程，目前已找出成功繁殖珊瑚的生長環境條件，能順利在室內進行人工繁殖，不會在採集過程中破壞生態，且更有機會能達到大量生產。

(中國時報)