旺視界》十年磨一劍 工研院扮領頭羊

2018年01月15日 04:10 中國時報 楊宗灝 ） （執筆：

劉仲明自1984年進入工研院，從研究員、所長到院長，34年來參與工研院關鍵轉型與改革。劉仲明說，台灣規模小，唯有做到跨域共創，才能與對岸規模龐大的企業競爭，開放、創新是必須走的路。

多年來推動科研專利的過程中，劉仲明形容，很多構想會隨著時間的推移、技術的精進，而有了不同結果，所謂十年磨一劍。

工研院去年在全球百大科技研發獎（R&D100Awards）勇奪9項大獎，成績創下歷年之最。最新科研成果中，舉凡續航力多2倍、壽命可延長10年的電動車鋰電池，兼具環保與循環經濟商機的「廢液晶面板再利用處理系統」，結合VR虛擬實境與手臂肌肉訊號的技術等，都是高科技與生活結合的最好例證。

劉仲明說，創新創造價值服務技轉有所謂的B、C、D概念，B是台灣已有的技術，C是世界已有的技術，而D是全世界都還沒有的技術，工研院所要做的就是擔任D領域的領頭羊。

他認為，前瞻科技接地氣，對台灣來說是重要的，創新前瞻的成果加上國際企業的理念，才能有效結合客戶、市場端。舉例來說，工研院廢液晶面板再利用處理系統，可以分離出工業汙水中的重金屬成份，未來還可以利用在受汙染土地的重金屬清除，但設備端需要廠商配合，才能建構技研與市場平台。

劉仲明平時總是神采奕奕，身體十分硬朗，原來他工作之餘，喜歡打太極拳、打坐，一周至少打坐三次，這樣的習慣維持了20年。他以電池來比喻人的健康狀態，「太極、氣功或打坐，可以讓身體維持較長時間的優化狀態，減緩衰退的速度。」

面對兩岸科技競合，劉仲明認為台灣要有明確目標與方向，工研院把理念當成拼圖，一塊塊的拼湊，加速台灣的轉型與升級，一定會成功。

(中國時報)