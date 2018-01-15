旺視界》為電池包膜 延長壽命達10年

2018年01月15日 04:10 中國時報 （執筆：邱立雅）

行政院宣布2040年全面推廣電動車，而電動車發展關鍵因素在於電池。工研院獨創「奈米級SEI保護膜」技術，可增加鋰電池壽命達10年，續航力更是一般鋰電池的兩倍。這項關鍵技術已取得專利，且獲得全球百大科技研發獎，將使台灣的電動車產業大躍進。

手機用的鋰電池在使用一段時間之後，續航力會逐漸縮短，壽命至多也只有2至3年。為解決這個問題，工研院以化學法直接在電極材料表面，披覆穩定性優異的「奈米級SEI膜」，如此可有效減低鋰電池在充放電過程受到有機溶劑的破壞程度。工研院材化所鋰電池可靠度設計研究室研究主任吳弘俊妙喻：「這就像是在人臉抹上一層保養液與防曬霜一樣，對電池提供一層保護，用以延長電池循環壽命，增強其續航力。」

工研院材料與化工研究所組長潘金平回憶，最初研究團隊開發出STOBA技術，可在電池溫度異常升高時，自動形成薄膜阻隔鋰離子與電子的流動，穩定電池，避免爆炸；接著，團隊再創「奈米級SEI保護膜」技術，使鋰電池循環充電次數提升高達4000次，以每天充放電一次來計算，電池壽命可以超過10年。研究團隊進一步使用能量密度更高的電極活物材料組合，大幅提升電動車鋰電池的續航力。研究團隊將「奈米級SEI保護膜」，應用於某知名電動汽車品牌搭載的鋰電池中，發現包覆此薄膜的電池，充飽電的續航里程可以達到500到600公里。

電池是電動車成本最高的關鍵組件，包覆「奈米級SEI保護膜」的鋰電池，可大幅提升電池壽命，一舉解決電動車因電池壽命太短，頻換電池拉高成本的問題。另外，續航力增加也可大幅提高電動車的可用性，這些都有助於提高消費者從燃油車改用電動車的意願。

(中國時報)