誤觸警報 夏威夷驚魂38分鐘

2018年01月15日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

夏威夷驚傳誤發飛彈來襲警報。（摘自網路）

夏威夷飛彈來襲警報發出後，一名小朋友在大人協助下，躲進一處地下水道。 (摘自ABC7 Chicago)

「彈道飛彈來襲夏威夷。速尋掩護。這不是演習。」 在北韓領導人金正恩與美國總統川普相以核武按鈕較勁、兩國持續緊張對立之際，夏威夷13日早上8時7分突然被這則宛如青天霹靂的緊急警訊撼動，全境頓時人人自危、恐慌求生。

川普聽簡報稱只是演習

然而，歷經38分鐘漫長的焦慮與恐懼煎熬後，夏威夷民眾陸續收到「誤報，沒有飛彈來襲」訊息，雖如釋重負，卻也怨聲載道、紛紛要求究責，原來是夏威夷州人為疏失、誤觸警報，造成虛驚一場。

事發當時，川普人在佛羅里達州棕櫚灘郡的川普國際高爾夫球場打球。白宮發言人表示：「總統已聽取夏威夷『緊急事務管理演習』的相關簡報。這純粹只是該州一次演習。」這番話使得整起事件顯得更加撲朔迷離。

美國媒體報導，夏威夷州緊急事務管理局（EMA）民防輪值人員13日早上交班，於8時5分展開緊急警報系統、無線緊急警報等例行內部測試，而警鈴並非測試項目。8時7分，交接值班人員「在電腦上點擊錯誤」、誤觸全州警報系統發出飛彈來襲警訊。

民眾紛避難旅客照逛街

有的民眾從手機接獲警訊，有的則經電視或收音機聽到詳盡的逃難指示：「若身處戶外，應迅速進入建築物，遠離窗戶。路上駕駛請停車，盡快躲進建築內，或趴在地上。待威脅解除，我們會通告。這不是演習。」

許多民眾立即奔赴避難所，也有人就地躲進自家地下室、車庫或桌下，甚至有路人鑽入汙水溝渠。正在夏威夷參加美國職業高爾夫巡迴賽索尼公開賽的各國選手，一早也收到飛彈來襲警報，有人「跟老婆、小孩和親家蓋著床墊躲在浴缸內」。有長年旅居當地的台灣僑胞說，事發時自己力持鎮定，但身為老外的夫婿卻嚇壞了。有些當地人第一時間更歇斯底里，痛哭失聲。許多初來乍到、人生地不熟的外來觀光客則根本不知道發生了什麼事，還在大街上閒逛。

3分鐘確認無飛彈來襲

夏威夷州武裝部隊（含州國民兵）副將領羅根與美軍太平洋司令部發言人班海姆（Dave Benham）於8時10分確認，「太平洋司令部未偵測到有彈道飛彈威脅夏威夷」。檀香山警局也接獲夏威夷州EMA通知係誤報。

夏威夷州EMA接著於8時20分在官方臉書與推特帳戶公告，已取消飛彈來襲警報。夏威夷日裔州長井下並於8時24分轉推該訊息，隨後又在8時30分將訊息張貼於臉書。

8時45分，夏威夷州EMA獲得美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）事權單位授權，透過手機簡訊、電視、電台廣播等管道，正式向全境民眾宣布「警報有誤，沒有飛彈威脅夏威夷」。

這時距警報發布已延宕近40分鐘，而此期間民眾既提心吊膽又無所適從，以致民怨沸騰。該州選出的聯邦參議員夏茲等國會議員，更高度質疑警報系統的可靠度、要求全面暫停使用。

警報解除延宕民怨沸騰

井下州長與州EMA局長宮城檢討後於下午召開記者會回應，井下就此事造成「痛苦與混亂」鄭重道歉，宮城則未公布誤觸警報人員身分，並表明自己應「承擔責任」。EMA至今仍沒有公布誤觸警報的工作人員姓名，但表示他（她）非常自責。

夏威夷EMA是於去年底建置這套飛彈來襲預警系統，主要在因應北韓突然射彈攻擊當地。北韓去年接連試射彈道飛彈並試爆核彈，還揚言飛彈射程涵蓋全美，而夏威夷與關島等美國位於太平洋上的領土及屬地，屬於接近北韓的第一線，安全受到高度關注。

(中國時報)