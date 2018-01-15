勇母帶子避難 蜜月夫妻訣別

2018年01月15日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

突然獲知世界末日可能降臨是什麼滋味？接到烏龍手機簡訊的民眾真實經歷了難熬的38分鐘。其中有蜜月新婚夫妻躲在飯店地下室，傳訊息做最後的告別，也有母親強忍心中恐懼保護小孩。不過也有人認為既然無處可逃，不如喝美酒迎接地球毀滅。

人在夏威夷的好萊塢明星金凱瑞推特發文說，醒來以後「以為自己的命只剩下最後10分鐘」。他話鋒一轉批評美國總統川普，「如果我們繼續放任這個罪人（蛾摩拉）與腐化的共和黨國會分裂全世界，我們將遭受更難以想像的傷害」。

考艾島居民特拉斯克女士收到消息，立刻開車把所有家人送到自己在鋼筋水泥大樓的辦公室躲避。她說，「大家都擔心害怕，覺得飛彈15分鐘後就會來襲，但沒人知道會落在哪邊」。

另一位考艾島居民透納女士回憶，收到警報後的38分鐘，「是我生命中最漫長也最可怕的片刻」。她起先因為太害怕而哭了起來，「但我必須盡快帶小孩躲起來。於是我們一起坐在浴室裡，我跟孩子說『我們來禱告』」。

住在檀香山的史戴斯杜金女士，帶著小孩和狗躲進家中的地下炸彈避難室。史戴斯杜金說，丈夫不在家，「我必須當個負責任的母親。於是我打開地下室的門，把水、毯子還有其他東西扔進去。真的很緊張、很害怕」。

目擊者指出，在瓦胡島西部，慌張失措的民眾從家裡跑到大街上，不少人躲進地下停車場，孩子圍坐在鋪地的毯子上。警報解除後，民眾掩不住高興的心情互相擁抱、喜極而泣！

住瓦胡島米利拉尼的維索拉說，警報響起之際他獨自在家，等待未婚妻開車回來。他打開一瓶名貴的日本威士忌打算獨酌。他說，「我原本想倒杯酒，穿得體面一點再出門。這種情況之下，我們什麼也做不了，只能試著隨遇而安」。

(中國時報)