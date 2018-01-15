電腦出包 美蘇數度險爆核戰

2018年01月15日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

夏威夷緊急事故管理局人員誤觸導彈來攻的警報鍵，渡假天堂瞬間淪為驚恐之島。人難免會犯錯，電腦再厲害也會出包。人為差池或預警系統烏龍，意外引爆核子大戰並非危言聳聽的假設。冷戰期間曾數度出現因電腦誤判或通訊當機，導致美蘇核彈頭蓄勢待發的驚險場面，幸好都化險為夷。

柯林頓政府時代的國防部長派里（William Perry）在推特發文警告，這次烏龍證明，如果把關不力，類似人為疏失或意外，引發核戰是可能的。「意外觸發核戰並非假設，過去發生過多次意外，人類也將再次犯錯。當幾百萬人的性命迫在旦夕之際，我們必須做更多的事，而非只希望錯誤不再發生。」

這並非人類史上第一遭「飛彈來了」烏龍，但卻是極罕見直接觸及民眾的假警報，造成人心恐慌。知名政治作家葛拉夫告訴《紐約時報》，這種情況「史無前例。」但在冷戰時期，美國和蘇聯高層，面臨過數以百計次可能造成核彈上架準備發射的異常狀況，部分情節足以令人拍胸脯說好險，有的則讓人啼笑皆非。

1960年10月，格陵蘭警報雷達誤把挪威的月亮，當成「數十枚」大舉來犯的蘇聯飛彈，並向北美防空司令部（NORAD）通報。NORAD把警示提升到最高等級，但發現「都是月亮惹的禍」，且蘇聯頭子赫魯雪夫正出席聯合國大會，不可能在這節骨眼生釁。

1979年11月，NORAD電腦出包，稱蘇聯潛艇發動飛彈攻擊，250枚彈道飛彈對準美國。美、加三個空軍基地一度準備派戰鬥機升空，但衛星資料顯示無遭立即威脅跡象。事後調查發現，是技術人員誤把測試用的「戰爭遊戲」片匣灌進預警系統電腦裡。

次年6月，NORAD電腦再鬧笑話，通報卡特政府的國家安全顧問布里辛斯基，稱2200枚蘇聯導彈來襲，總統必須在3到7分鐘內做出反擊決策。美軍迅速下令轟炸機和運輸機向基地報到，核戰似乎一觸即發。但6分鐘後，衛星證實沒有飛彈蹤影。

另一個知名事蹟發生於1983年9月26日，蘇聯的預警系統，發布美國朝蘇聯發射5枚義勇兵洲際彈道飛彈的警訊。當時冷戰方酣，幾星期前蘇聯剛擊落誤入領空的韓航客機，美蘇關係異常緊張。但在莫斯科祕密指揮中心當班的蘇聯空防部隊中校佩卓夫（Stanislav Petrov）經5分鐘思考，憑所受訓練斷定是電腦故障產生的假警報。

他向長官強調，若要開戰不可能只發射五枚導彈，且新的偵測系統不夠穩定，不足信賴，甚至和長官爆發爭執。但佩卓夫的機智，避免冷戰升級為全面核戰，西方媒體封他為「解救全世界的男人」。但佩卓夫並未因此升官封爵，他被調往低敏感單位，還一度精神崩潰。他在去年過世，這段歷史也被拍成紀錄片《世界存亡一指間》。

(中國時報)