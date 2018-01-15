因應朝核 夏威夷重啟警報系統

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中國時報
／綜合報導

面對北韓接連試射飛彈，美國夏威夷州因當地有不少軍事設施，有可能在情勢惡化時成為北韓攻擊目標，該州緊急事故管理局（Hawaii EMA）遂於去年恢復冷戰時期的空襲警報系統，並於12月1日起展開測試。

美國軍方在太平洋擁有一套複雜的感應和探測網路，追蹤該地區的彈道飛彈活動，近年來為因應北韓的飛彈威脅，更是做出不少更新和改良。只要飛彈在發射台點火升空，釋出的紅外線信號就會被衛星偵測到，系統隨即展開追蹤、辨識和分析。

一旦確認飛彈來襲，美軍戰略司令部和太平洋司令部會立即通知各州地方政府。各州緊急事故管理局並不具備飛彈偵測能力，必須全仰賴軍方。

夏威夷緊急事故管理局介紹稱，北韓若發射飛彈，大約5分鐘後經判定射向夏威夷方向，美軍太平洋司令部會立即通知夏威夷州預警當局（SWP）有飛彈來襲。SWP接獲通知，會啟動「攻擊警報」，這時州內所有警報擴音系統會響起空襲警報聲，SWP還會在兩分鐘內透過廣播電台、電視台和手機，發送警報訊息。

美國50個州，夏威夷是第一個恢復冷戰時期的空襲警報系統。去年12月1日，該州對這一系統進行測試，全州各地385個警報器響起長達1分鐘的警報聲，與每個月例行的海嘯、颶風等天災警報測試聲音不一樣。

(中國時報)

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