胡德夫：別把大陸當敵人

台灣民歌之父胡德夫最近接受《人民日報》海外版專訪時呼籲，台灣小孩別聽政客說教，認為大陸是台灣的敵人。 （陳信翰攝）

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中國時報
／綜合報導
胡德夫小檔案

台灣民歌之父胡德夫日前接受中共黨媒《人民日報》海外版專訪。對於兩岸關係，他直言，台灣小孩別聽台灣政客說教，就認為大陸是台灣的敵人；大陸是父祖之地，「不是在那邊用意識形態說，你是別人，我是台灣人。」對台灣政府有意區隔大陸（中華）文化，胡德夫說，布袋戲詞前幾句都是文言文，去掉那麼好的東西，是非常可悲的。

中共黨媒《人民日報》海外版港澳台部及《人民日報》微信公眾號「俠客島」聯合採訪胡德夫。在近一小時專訪中，除音樂創作，胡德夫也暢談兩岸關係。

針對當前兩岸僵局，近年頻繁來往兩岸的胡德夫指出，「希望台灣的小孩子不要一直聽台灣政客說教，被灌輸說大陸是你的敵人」。你去自己的父祖之地，看看以前在歷史教科書讀到的地方，「拜拜墳，找找家裡人，應該是這樣。」

盼小孩別聽政客說教

「希望台灣對大陸的同胞之情，要再復燃起來。」胡德夫強調，不要叫大陸同胞「阿拉」、「阿陸」什麼的，那是你家裡人啊，這要從心裡面改；要知道這裡不只是鄰舍，是父親祖先來的地方，「不是在那邊用意識形態說，你是別人，我是台灣人。」

胡德夫還稱，兩岸交流應更進一步，尤其在年輕人這方面。不是說派個團來，派個團去，交換學生，這樣就夠了。兩岸一定要達到和平，還要破除很多設限。「只有兩岸的人來來往往，才看得到這個『橋梁』是真的存在的，那才是真的交流。」

區隔文化當然是損失

至於台灣當前與大陸區隔文化政策，胡德夫則直言，「這當然是損失」，有很多的東西，台灣有意跟大陸做區隔，如果包括文化、藝術這些的話，那是非常可悲的政策跟想法，「去掉那麼好的文言文，那你到底要講什麼文？」

他認為，台灣的布袋戲一出來，前面幾句，都是有文言文的。可貴的東西能流傳那麼久，必定有它的道理在，它變成我們生活的依據，互相表達的依據，「我想台灣當然也會醒來，美的東西就是美。」

(中國時報)

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