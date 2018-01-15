主導台海形勢 陸信心倍增

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中國時報
／綜合報導

去年底發表武統台灣言論的大陸駐美公使李克新，日前再度發表威嚇言論。他13日出席華盛頓中國和平統一促進會理事會換屆大會致詞時表示，大陸「遏制台獨的手段更多了，主導台海形勢發展的能力更強了，推進祖國實現統一的信心更足了」，籲各界對大陸反獨促統事業要有信心。

據中評社報導，李克新指出，當前兩岸關係和台海形勢仍然複雜嚴峻，台灣當局拒絕承認「九二共識」和兩岸同屬一個中國的核心內涵，不斷推行「去中國化」舉措，使兩岸關係遭受嚴重衝擊。

李克新直言，挑戰雖然嚴峻，但更應看到機遇和大勢，「在中華民族歷史長河當中，國家統一始終是主流。」兩岸同胞比以往任何時候都更有條件，更有辦法，化解心結，消除隔閡，增進福祉，融洽感情，凝聚認同。

李克新強調，中共十九大召開，迎來中華民族復興光明前景，「我們遏制台獨的手段更多了，主導台海形勢發展的能力更強了，推進祖國實現統一的信心更足了。」看清這點，就會對從事的反獨促統事業充滿信心。

不過，李克新也呼籲，海外和統會既要有硬的一面，針對台獨分裂勢力發出反對的聲音，也要有軟的一面；以中華傳統文化為精神紐帶，團結兩岸僑胞，共同弘揚中華文化，落實「兩岸一家親」理念，共同講好兩岸故事，促進兩岸關係和平發展。

(中國時報)

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