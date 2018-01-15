桑吉輪沉沒 油汙帶10平方公里

在東海發生碰撞事故的「桑吉」輪，昨午突然發生爆燃，隨之全船劇烈燃燒，火焰達到800至1000公尺左右。該船已沉沒。（法新社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

大陸央視昨引述大陸交通部訊息稱，在東海發生碰撞事故的「桑吉」（SANCHI）輪，昨中午突然發生爆燃，隨之全船劇烈燃燒，火焰達到800至1000公尺左右，目前已沉沒。

中央社昨引述香港中通社報導稱，「桑吉」輪爆炸沉沒，伊朗海軍發言人表示，油輪上的所有船員遇難。

央視報導指出，從上海海上搜救中心獲悉，昨中午12時左右，「桑吉」輪突然發生爆燃，船頭疑似塌陷，船舶向右傾斜25度左右，全船劇烈燃燒，火焰高達800至1000公尺左右，13時45分，「桑吉」（SANCHI）輪全部被濃煙籠罩，看不清船形。

另據央視新聞微博，中央電視台記者乘坐大陸國家海洋局的海監飛機空中勘察發現，海上只有「桑吉」輪的殘留物和殘油在燃燒，形成了10平方公里的油汙帶，顯示溢油情況非常嚴重。

據了解，巴拿馬籍油船「桑吉」輪與香港籍散貨船「長峰水晶」輪6日在長江口以東約160浬處碰撞。「桑吉」輪在事故後起火並持續漏油。當時船上有32人，其中伊朗籍30人，孟加拉籍2人。搜救人員至今已發現3具遺體。

外媒並曾指出，事故油船攜帶超輕型油品凝析油，一旦洩漏，對環境的危害可能比普通油更危險。

針對「桑吉」輪事件，大陸外交部長王毅13日曾與伊朗外長查瑞夫通話表示，只要有1％的希望，中方就將繼續盡100％的努力搜救。查瑞夫當時對中方為搜救伊朗船員所作的努力表示感謝，表示伊方願就此事繼續與中方保持密切溝通與合作。

(中國時報)

主導台海形勢 陸信心倍增 馬提斯將登陸 談朝核、軍事交流

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。