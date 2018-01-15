桑吉輪沉沒 油汙帶10平方公里

2018年01月15日 04:10 中國時報 羅印冲 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸央視昨引述大陸交通部訊息稱，在東海發生碰撞事故的「桑吉」（SANCHI）輪，昨中午突然發生爆燃，隨之全船劇烈燃燒，火焰達到800至1000公尺左右，目前已沉沒。

中央社昨引述香港中通社報導稱，「桑吉」輪爆炸沉沒，伊朗海軍發言人表示，油輪上的所有船員遇難。

央視報導指出，從上海海上搜救中心獲悉，昨中午12時左右，「桑吉」輪突然發生爆燃，船頭疑似塌陷，船舶向右傾斜25度左右，全船劇烈燃燒，火焰高達800至1000公尺左右，13時45分，「桑吉」（SANCHI）輪全部被濃煙籠罩，看不清船形。

另據央視新聞微博，中央電視台記者乘坐大陸國家海洋局的海監飛機空中勘察發現，海上只有「桑吉」輪的殘留物和殘油在燃燒，形成了10平方公里的油汙帶，顯示溢油情況非常嚴重。

據了解，巴拿馬籍油船「桑吉」輪與香港籍散貨船「長峰水晶」輪6日在長江口以東約160浬處碰撞。「桑吉」輪在事故後起火並持續漏油。當時船上有32人，其中伊朗籍30人，孟加拉籍2人。搜救人員至今已發現3具遺體。

外媒並曾指出，事故油船攜帶超輕型油品凝析油，一旦洩漏，對環境的危害可能比普通油更危險。

針對「桑吉」輪事件，大陸外交部長王毅13日曾與伊朗外長查瑞夫通話表示，只要有1％的希望，中方就將繼續盡100％的努力搜救。查瑞夫當時對中方為搜救伊朗船員所作的努力表示感謝，表示伊方願就此事繼續與中方保持密切溝通與合作。

(中國時報)