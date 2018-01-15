馬提斯將登陸 談朝核、軍事交流

2018年01月15日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／北京報導 ／北京報導

美國總統川普去年12月發布首份《國家安全戰略報告》，將大陸定位為戰略競爭對手，美國國會又接連通過友台法案，中美關係出現波動。日本共同社14日披露，美國國防部長馬提斯將於今年春天進行就任後的首次訪陸，這將是美國防長暌違近4年再次訪問北京，屆時議題將圍繞北韓核導問題，以及擴大中美軍事交流。外界也關注中美關係是否因此回暖。

日本共同社14日披露，美國防部發言人懷特表示，馬提斯將於今春進行就任後的首次訪陸，預計與大陸國家主席習近平和大陸國防部長常萬全舉行會談，圍繞北韓核導問題及美中兩國軍方擴大交流展開對話。此次美防長訪陸，是繼2014年4月海格爾以來、近4年來的首次。

報導稱，鑑於平昌冬奧會後朝鮮半島局勢或再次緊張，馬提斯有意為和平解決朝鮮問題尋求中方合作。設想朝鮮半島突發事態的兩國軍方應對、為避免不測，培養兩國間互信也有可能成為議題。懷特說，「希望中國更多地行使對朝影響力」，敦促進一步採取行動實現朝鮮半島無核化。

報導指出，馬提斯屆時還將表達美方立場，並關切大陸在東海及南海的海洋活動。懷特表示，「美中在許多領域能夠合作，但在必要的部分將展開對抗。」

報導稱，懷特對大陸推進南海軍事基地化表示關切，「中國的行動正變得強勢」。懷特強調，美國不容許踐踏國際秩序和法治的行為。

對此，大陸觀察者網報導稱，懷特的依據未必令人信服。菲律賓總統府發言人哈里‧羅克9日就明確表示，大陸在人造島礁上進行軍事建設活動並沒有破壞大陸的「誠信」。

大陸外交部發言人陸慷也曾表示，大陸在自己領土上進行和平建設，旨在為地區和平、航行安全、防災減災、海上搜救、海洋科研等作出更大貢獻。當然，大陸也需要建設必要的國土防衛設施，有關設施不針對任何國家。

(中國時報)