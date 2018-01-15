陸方「備戰」 劍指台美軍事交流

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中國時報
／北京報導

日本共同社昨披露，美國防部長馬提斯將於今年春天進行就任後的首次訪陸。上海國際問題研究院副院長嚴安林表示，除了朝核問題、中美軍事交流是主軸，中方也會趁中美軍方高層會晤的時機，強烈表態對於美台高層官員互訪、美軍艦可能停靠台灣港口等問題的不滿，在這些問題上，北京立場不可能有任何妥協。

日本共同社14日報導，馬提斯此行預計與大陸國家主席習近平及大陸國防部長常萬全會面，這是美國防長暌違近4年再次訪問北京，屆時議題將圍繞北韓核導問題，以及擴大中美軍事交流。

上海國際問題研究院副院長嚴安林14日受訪時指出，此次美國防長訪陸，是基於去年中美元首會晤的基礎。雙方肯定會討論朝鮮半島局勢，但還要看屆時局勢的發展，中方立場不會改變，依舊希望透過對話協商等外交途徑解決問題。在中美軍事交流上，相信會談到中方參加太平洋聯合演習的具體內容。

至於是否會談及台灣問題，他表示，中方肯定會趁馬提斯訪陸時強力表態，在中方立場來看，美台高層互訪、軍艦停靠台灣等問題，都嚴重違背中美三個公報，在這些問題上，北京的立場堅定不移，不可能有任何妥協。

中國國際問題研究院研究員楊希雨表示，馬提斯訪陸是中美兩軍交流的一部分，並非特殊安排。在當前中美關係總體穩定但也敏感的時機，馬提斯訪問北京，對兩國關係有積極促進的作用。

他說，尤其是川普的《國家安全戰略報告》公布後，中美雙方在戰略互信上確實出現一些問題，因此這次訪問，對增進兩國交流互信，清除誤解，是有其特殊意義的。

(中國時報)

馬提斯將登陸 談朝核、軍事交流

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