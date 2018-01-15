霸凌員工 日籍慣老闆判3月

台北市長柯文哲（左）去年到台北田徑場視察世大運場館進度，因重心不穩跌倒，被高院法官引用作為判決老闆霸凌員工的參考。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
日籍老闆「操」員工的手法

恐怖老闆！曾姓男子在日商公司上班，不斷受到日籍老闆霸凌，不僅要他上班前、下班後要跑步，還要開視訊直播供老闆檢視，並因上班打瞌睡被老闆用鐵罐敲打數百下，高院法官特別引用北市長柯文哲在試跑世大運開幕跑道的「經典一跌」，認為曾男頭部傷害是外力造成，依傷害罪判老闆徒刑3月。全案可上訴。

遭斥業績差常打瞌睡

曾男任職日商在台企業，母親是台灣人，他會講中文但表達能力較差，平常在北市林森北路招攬日本客，推銷美容相關產品服務，由於業績未符合公司要求，加上在辦公室常精神不濟，屢遭日籍老闆責罰。

曾指控，2015年11月間，老闆因他在辦公室打瞌睡，竟拿清香劑的鐵罐敲打他的頭部數百下，導致顏面瘀腫挫傷、頭部外傷，他因多次被毆打，每次都覺得很痛苦，甚至想不開，最後忍無可忍向親友求助，並到醫院驗傷提告和離職。

他提供LINE截圖對話，指老闆長期對他霸凌，要求上班前及下班後要進行跑步訓練，且要開視訊畫面供監

視，跑步的速度太慢會被懲罰，且隨時上傳打卡照片供查勤使用等等。

老闆宣稱加強訓練

檢方將日籍老闆起訴後，一審時，老闆辯稱因曾有不良行為才會特別加以「訓練」，否認動手毆打，並質疑為何他離職且驗傷，卻在多日後才到警局提告，反指曾跑步跌倒卻推諉責任誣告，法官認為沒有證據證明犯罪，將老闆判處無罪。

柯P「經典一跌」成佐證

檢方不服提上訴，曾男因不熟悉中文，母親還特地寫信給高院承審法官，把兒子長期受到職場霸凌、被欺負狀況詳細說明，請求主持公道。

高院審理後認為，台北市長柯文哲在試跑世大運開幕跑道跌倒，經新聞報導眾人都知這樣會造成身體雙手的瘀傷，但曾只有頭部受傷，顯然是受外力毆打所致，再佐以醫院鑑定報告，證明案發後曾有向醫師反應被老闆毆打，只是害怕報復未立即報警求助。

高院認定，2人是主雇關係，老闆就職場上領導統御未能以合乎人性方式管理，竟動輒傷害曾男，且毆打部位是人體重要的頭部，考量老闆一直道歉認錯，依傷害罪將他改判刑3月、可易科罰金。

(中國時報)

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