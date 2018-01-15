K歌後嗆聲 20人大亂鬥送辦

16人因為打群架，全都被警方快打部隊壓制逮捕，帶回派出所偵辦。（高鈞麟翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導
25歲許男等5人14日在三重好樂迪夜唱，碰上在門口抽菸聊天的周男等11人，雙方互看不順眼，有人不滿遭對方瞪了一眼，怒嗆「看三小」，16人直接開戰。（高鈞麟翻攝）

周末夜不平靜！新北市蘆洲、三重兩地14日凌晨連續發生KTV酒客鬥毆，2起衝突導火線全因一句「看三小」，引爆雙方全武行，甚至拉扯處理員警受傷，最後警方出動快打部隊，化解衝突，將打架滋事的酒客通通抓起來，分別依妨害公務等罪嫌移送法辦。

22歲黃姓男子與羅姓友人，14日凌晨1時，參加朋友在蘆洲好樂迪的生日趴，聚會結束後，2人在KTV門口抽菸準備離場，遇上婚禮後與朋友續攤的26歲李姓男子及25歲詹姓男子，黃、詹大聲喧嘩，雙方互瞄看不順眼，進而爆發激烈口角，突然有人脫口說出「看三小」，4人情緒失控，大打出手。

正在好樂迪前執行勤務的蘆洲警分局快打警力，發現有人打架，先試圖勸阻，但4人仍扭打成一團，誰都不肯退讓，還一路從店門口打到馬路，警方立即通報線上警力支援，近30名警員趕到現場才順利壓制。由於4人無明顯傷勢，都不願就醫，訊後依聚眾鬥毆罪嫌移送法辦。

無獨有偶，3小時後，三重好樂迪也發生打群架。25歲許男等5人夜唱完埋單離開KTV時，在門口碰到正在抽菸聊天的周男等11人，雙方互看不順眼，此時其中有人不滿遭對方瞪了一眼，怒嗆「看三小」，16人直接在騎樓開打，有人拿起路邊大水桶當起武器，丟向對方，眾人不斷推擠、互毆，髒話亂飆。

警方以無線電請求警網支援並上前制止，但帶頭的許男和友人及另方周男均不服警方勸阻，不但不停手，還拉扯警方，導致1名警員手部擦傷流血，直到快打警力趕抵，壓制許、周等3人，控制混亂場面，將打群架的16人帶回派出所。

眾人坦承互看不順眼，因此動手教訓對方，打傷員警的許男等3人被依妨害公務及公然聚眾罪送辦，其餘則依公然聚眾罪移送法辦。

(中國時報)

勞工討公道 可申訴或提告 性侵2姊妹 渣男判賠600萬

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。