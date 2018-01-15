K歌後嗆聲 20人大亂鬥送辦

2018年01月15日 04:10 中國時報 高鈞麟 ／新北報導 ／新北報導

25歲許男等5人14日在三重好樂迪夜唱，碰上在門口抽菸聊天的周男等11人，雙方互看不順眼，有人不滿遭對方瞪了一眼，怒嗆「看三小」，16人直接開戰。（高鈞麟翻攝）

周末夜不平靜！新北市蘆洲、三重兩地14日凌晨連續發生KTV酒客鬥毆，2起衝突導火線全因一句「看三小」，引爆雙方全武行，甚至拉扯處理員警受傷，最後警方出動快打部隊，化解衝突，將打架滋事的酒客通通抓起來，分別依妨害公務等罪嫌移送法辦。

22歲黃姓男子與羅姓友人，14日凌晨1時，參加朋友在蘆洲好樂迪的生日趴，聚會結束後，2人在KTV門口抽菸準備離場，遇上婚禮後與朋友續攤的26歲李姓男子及25歲詹姓男子，黃、詹大聲喧嘩，雙方互瞄看不順眼，進而爆發激烈口角，突然有人脫口說出「看三小」，4人情緒失控，大打出手。

正在好樂迪前執行勤務的蘆洲警分局快打警力，發現有人打架，先試圖勸阻，但4人仍扭打成一團，誰都不肯退讓，還一路從店門口打到馬路，警方立即通報線上警力支援，近30名警員趕到現場才順利壓制。由於4人無明顯傷勢，都不願就醫，訊後依聚眾鬥毆罪嫌移送法辦。

無獨有偶，3小時後，三重好樂迪也發生打群架。25歲許男等5人夜唱完埋單離開KTV時，在門口碰到正在抽菸聊天的周男等11人，雙方互看不順眼，此時其中有人不滿遭對方瞪了一眼，怒嗆「看三小」，16人直接在騎樓開打，有人拿起路邊大水桶當起武器，丟向對方，眾人不斷推擠、互毆，髒話亂飆。

警方以無線電請求警網支援並上前制止，但帶頭的許男和友人及另方周男均不服警方勸阻，不但不停手，還拉扯警方，導致1名警員手部擦傷流血，直到快打警力趕抵，壓制許、周等3人，控制混亂場面，將打群架的16人帶回派出所。

眾人坦承互看不順眼，因此動手教訓對方，打傷員警的許男等3人被依妨害公務及公然聚眾罪送辦，其餘則依公然聚眾罪移送法辦。

(中國時報)